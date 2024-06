Lesz miből bulizni: nagyot nőtt a diákmunkások fizetése

Június elejére az érintett cégek többsége már meghirdette a diákmunkásoknak szánt pozíciókat a nyári szezonra. Az ELTE-Trenkwalder Iskolaszövetkezet adatai szerint a munkáltatók vendéglátási, idegenforgalmi munkára átlagosan 1800 forintos órabért kínálnak, adminisztrációs feladatok és irodai asszisztencia esetében 1900 forintra, míg gyártási, logisztikai és kereskedelmi feladatok ellátása során 1950-2000 forint közötti órabérre számíthatnak a jelentkezők.

Ennél magasabb órabérre főként azok a diákok pályázhatnak, akiket üzleti kiszolgáló központokban vagy call centerekben alkalmaznak – itt 2100 forint az átlagosan megkereshető órabér –,

az IT-területen pedig ez az átlag már a 2500 forintot is meghaladja.

A diákmunkát erős szezonalitás jellemzi. Nyáron számos szektorban, így például a kereskedelemben, illetve a gyártás területén a nyári szabadságok tömeges kiadása miatt tervezhetően megnő a diákok iránti igény, hiszen az időszakos helyettesítések megoldásának továbbra is ez a legkézenfekvőbb módja. A mezőgazdaságban, illetve a rendezvényekhez és vendéglátáshoz kapcsolódó feladatok területén pedig a csúcsszezon generál jelentős pluszkeresletet. A rendezvényekhez, fesztiválokhoz kapcsolódó munkák eleve igen népszerűek a diákok körében, hiszen amellett, hogy ingyenes részvételt biztosítanak egy-egy, a korosztály széles körében népszerű eseményen, még jövedelmet is biztosítanak. Egyes területeken, így például a fizikai munkavégzés a logisztika, raktározás, a call center és az IT esetében ugyanakkor nem csupán szezonális, hanem folyamatosan magasabb szintű a kereslet a korábbiaknál.

2024 első négy hónapjában 2050 forint volt az általunk közvetített diákok átlagos órabére, ami 14 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi 1800 forintos szintet

– emelte ki a Trenkwalder diáküzletágának operatív vezetője, Pénzes Lili. Hozzátette, hogy a növekedést egyrészt a és a garantált bérminimum emelkedése okozza, másrészt a munkáltatók gyakran törekednek is arra, hogy versenyképes bérekkel vonzzák be a diákokat. Kiemelte, hogy a nyári időszakra kínált alapórabéreket számos esetben teszik még vonzóbbá olyan kiegészítő juttatásokkal, mint a műszakpótlék, a heti minimum 2-3 műszak esetén járó jelenléti bónuszok, vagy éppen céges busszal történő szállítás a lakóhely és a munkahely között. Emellett egyre több helyen érhető el a diákok számára a hibrid munkavégzés lehetősége, ami érezhetően elősegíti a Z generáció munkaerőpiacra történő belépését.

Diákmunka: már a 15 évesek is százezreket kereshetnek Több százezer forintot is meg lehet keresni egy nyár alatt, a 25 év alattiaknak járó szja-mentesség következtében a diákok bruttó bére megegyezik a kézhez kapott nettó fizetésükkel. Azt azonban fontos tudni, hogy az összeghatárhoz kötött: 576,6 ezer forint havi bruttó jövedelem felett már nem mentesülnek az alól – hívta fel a figyelmet a diákmunka főszezonjának számító nyári iskolai szünethez közeledve a Mind-Diák diákszövetkezet.

A diákmunkával elérhető jövedelem vonzerejét az is növeli, hogy 2022 óta SZJA-mentes a 25 év alatti munkavállalók jövedelme. Ez azt jelenti, hogy például egy diákszövetkezetben foglalkoztatott tanuló teljes egészében megkaphatja a bruttó órabérét, ami a jelenlegi átlagot jelentő 2050 forint esetében 308 forinttal nagyobb jövedelmet jelent óránként.

Bár már javában zajlik a jelentkezés a felajánlott pozíciókra, aki a tanulmányi szünetben szeretne munkát vállalni, egyelőre még rengeteg lehetőség között válogathat. A jelentkezés során komoly előnyt jelent, ha valaki – a jellemzően heti 20-25 órára vállalt – munkaidejének beosztásával rugalmasan tud alkalmazkodni a foglalkoztató cég igényeihez.