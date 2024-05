Diákmunka: már a 15 évesek is százezreket kereshetnek

Folyamatosan nő az érdeklődés mind az iskoláskorú fiatalok, mind a cégek részérő a diákmunkák és diákmunkások iránt, a nyári időszakban akár 100 ezer diák is vállalhat alkalmi vagy hosszú távú munkát az iskolaszövetkezetek szervezésében – közölte az ország egyik vezető diákszövetkezete, a Mind-Diák, amely összeszedte, hogy várhatóan mire számíthatnak a dolgozni vágyó fiatalok idén nyáron.

Diákmunkás nyáron egy hazai szálloda konyháján / Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Slágerterületek a diákok körében

A turizmus és vendéglátás továbbra is slágerterületeknek számítanak a nyári diákmunkák terén, itt a diákok akár előképzettség vagy tapasztalat nélkül is könnyen elláthatnak egyszerű szezonális munkákat.

Népszerűek a fiatalok körében a különböző vendéglátóhelyek, balatoni strandok és büfék, ahol

pénztárosként vagy árufeltöltőként tehetnek szert keresetre,

de akár fagyi- és bárpultosként

vagy gyorséttermi kisegítőként is dolgozhatnak.

Felkapottak még a különböző rendezvények, csúszdaparkok is – ide tartoznak az éttermi, hosztesz- vagy animátor munkák. Ezenkívül az adminisztratív és ügyviteli feladatokra is keresnek diák munkaerőt, de a mezőgazdasági, élelmiszeripari szektorokban, valamint a termelőüzemek, logisztikai központok és a nagyobb SSC-k is szívesen fogadnak diákokat a nyári időszakra.

Win-win helyzet A cégek többsége felismerte, hogy az adózást tekintve az iskolaszövetkezeteken keresztül történő foglalkoztatás jár a legelőnyösebb feltételekkel: a szociális hozzájárulási mellett, ha a diák nem dolgozik – mert például beteg vagy nyaral –, nincs a munkaadónak fizetett szabadság vagy betegszabadság miatti bérjellegű költsége sem, ellentétben a klasszikus munkaviszonnyal. Sokan nem tudják, hogy az egyszerűsített foglalkoztatásnál (EFO) is kedvezőbb a diákfoglalkoztatás, ugyanis az EFO esetén fizetendő közteherjegy mértékét a munkáltatóknak akkor is meg kell fizetniük, ha a fiatalokat csak napi 4 vagy 6 órában alkalmazzák. Ezzel szemben az iskolaszövetkezeten keresztül alkalmazott diákok után csak a ledolgozott órákat kell kifizetniük, minden HR-adminisztrációt, bérszámfejtést és bejelentést a Mind-Diák Szövetkezet lát el – hívta fel a figyelmet Göbl Róbert.

Több százezer forint egy nyár alatt

Az átlag diákmunka-órabérek bruttó 1600-2500 forint között mozognak a 2024-es nyári szezonban, azonban ha a diák jogosítvánnyal, speciális szaktudással vagy nyelvtudással rendelkezik, ez az összeg arányosan nőhet.

A könnyű fizikai, egyszerű betanított vagy adminisztratív munkáknál átlagban 1600-1900 körüli órabérekre lehet számítani. Ha a diák a szünidő felét, tehát legalább hat hetet munkával tölt, 1800 forintos órabérrel számolva 432 ezer forintot is megkereshet nettóban.

A strandon kínált munkalehetőségek népszerűek a diákok körében (Fotó: Balázs Attila/MTI)

A Mind-Diák adatai alapján a 25 év alatti diákoknál a szakirányú tanulmányokat kívánó gyakornoki pozíciók bérei a legkiemelkedőbbek: ezek nettó 1 874 és 2 500 forint/óra közötti sávban mozognak.

Az átlagnál magasabb fizetések főleg a mérnöki és pénzügyi állásokra jellemzőek.

Az IT-s munkák terén kifejezetten projektmunkákba is be tudnak kapcsolódni a hallgatók – ilyen munkakörökben nem ritka a bruttó 3-4000 forintos órabér sem.

Már a 15 évesek is dolgozhatnak

Iskolai szünetekben a 15. életévét betöltött diák is dolgozhat, aki pedig már betöltötte a 16. életévét és nappali tagozaton tanul, év közben bármikor vállalhat diákmunkát.

Tavaly közel 10 ezer fiatal talált munkát a Mind-Diáknál, idén pedig további növekedést várnak. A legtöbben először jogosítványra vagy fesztiválbérletre gyűjtenek. Később pedig akár egész évben vállalnak diákmunkát, hogy eltartsák magukat az egyetem alatt. Sokan a szakmai gyakorlatukat is így végzik el.