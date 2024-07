Maratonra fel – ilyen cipőben fuss

Közel a hatvanhoz, évi 1-2 amatőr versenyen ő is elindul. Mint ahogy ezt teszik sokan mások is kortól függetlenül. A tavalyi klasszikus Budapest Maratonon 23 ezer ember húzott futócipőt és vágott neki a 42 kilométeres távnak. Idén október 12-13-án lesz a 39. Spar Budapest Maraton, amelyre ilyenkor már javában alapoznak a résztvevők. Sokan időközi versenyekre járnak, és olyanok is vannak akik "kötelezően" megmérettetik magukat a nagy maraton előtt a félmaratonon.

Új cipőben ne fuss maratont

Nem csak az alapozások ideje van, hanem ilyenkor már a futócipőt is "be kell törni". A futócipő nem brandfüggő és érdemes minél többféle modellt fel- és kipróbálni a boltokban található futópadon is, hogy minden szempontból ideális legyen.

Érdemes futásra szakosodott boltokban vásárolni, ahol egyrészt óriási a választék márkák és méretek szempontjából is, másrészt szakértő, futáshoz értő eladók segítenek megtalálni a megfelelő cipőt.

Ha keresek egy új kollégát, két szempontból minimum egynek meg kell felelnie ahhoz, hogy minimális esélye legyen arra, hogy a Spuriban dolgozzon:

legyen köze a futáshoz, azaz valamilyen szinten fusson,

legyen köze a kereskedelemhez,

de a futás a fontosabb szempont… – mosolygott.

