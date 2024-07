Nem tudnak elszállni az építőanyag árak, egy számjegyű lehet csak a drágulás mértéke

Elindult az állami építőanyag árfigyelő oldal

Segítséget jelenthet a felújítást és az építkezést tervezőknek, hogy az eddiginél pontosabban lehet majd megtervezni a kiadásokat, mert elindult az állami építőanyag árfigyelő rendszer. A Tüzépinfó.hu néven elérhető weboldal egyelőre 5 üzletlánc több mint 65 boltjának 12 ezer termékét követi nyomon napi szinten. A naprakész bruttó fogyasztói árak összehasonlíthatósága fokozhatja a versenyt a kínálati oldalon, aminek a nyertesei így a megrendelők lehetnek az előzetes várakozások szerint.

Már az otthonfelújítási program társadalmi tervezeténél szándékként megjelent, és ott le is lett írva, hogy az állam tervez egy olyan online árfigyelő rendszert elindítani, ami többek között a lakásfelújítások és építkezések során az építőanyagárakat naprakészen nyomon követi – mondta a Világgazdaságnak Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Kivárnak az állami támogatásból felújítani tervezők az építőanyag-vásárlással Fordulattal kecsegtették a szektort a február végi adatok, de a felfutás nem bizonyult tartósnak, márciusban ismét csökkent az építőanyagok forgalma. Bár nagyon sok az ajánlatkérés, egyelőre kevés a vásárlás, az emberek gyűjtik az adatokat, és kivárják az energiahatékonysági támogatást a nagyobb munkák elkezdésével. Emiatt július előtt a szakmában nem számítanak fordulatra.

Hozzátette: ez a szándék valószínűsíthetően azért merült fel, hogy elejét vegye annak, – amikor bármilyen állami támogatás vagy lehetőség fölmerül, ami végső soron a lakosságot célozza – hogy a kereskedők vagy a kivitelezők zsebre tegyék ezt az előnyt.

Ahogy a GVH-nak az árfigyelő alkalmazását, a kereskedők először ezt az oldalt is kétkedve fogadták, volt, aki nyűgként tekintett rá. Balogh szerint viszont egyre többen jönnek rá, hogy ez egy nagy lehetőség is nekik. Kiemelte, hogy a vásárlók az otthon kényelméből választanak terméket, és egy lakásfelújításnál, sokszor száz forint különbség adott esetben több tízezer forint megtakarítást is jelenthet. Összességében pedig egy pályázati szállítmány csökkentheti a költségeket. Balogh hangsúlyozta, hogy az építőanyag árfigyelő azért jó, mert

fokozhatja a versenyt a kínálati oldalon,

egyúttal árversenyt is generálhat

és fehéríti az ágazatot.

A szakértő úgy gondolja, hogy a portál elindítása egy XXI. századi megoldást jelent azokra az égető problémákra, ami a lakásfelújítókat és az építkezőket sújtja.