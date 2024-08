Felvételi 2024: hatással lehet-e más elszámolt pontja a többiek besorolására?

Csaknem két héttel ezelőtt, július 24-én este a legfontosabb pillanatához érkezett az idei felsőoktatási felvételi folyamata: az egyetemek kihirdették az ez évi ponthatárokat, és kiderült, kit melyik intézménybe vettek fel. Többek azonban az elszámolt pontok miatt még mindig nem tudják, kezdhetne-e szeptembertől a megjelölt helyen.

Még nem teljes a felvételi besorolás, folyamatosan dolgozzák fel a megkereséseket / Fotó: Lakatos Péter / MTI Fotószerkesztőség

Hol tart most a felvételi pontszámolás?

Miként a Világgazdaság korábban is megírta, az új felvételi pontszámítási rendszer miatt a jelentkezők a korábbi évekhez képest jóval több hibát jeleztek a Felvi rendszeréből eltűnt dokumentumok, figyelembe nem vett, de pontot érő bizonyítványok miatt már a ponthatárok kihirdetése előtt is. Ezek feldolgozását július 24-én estig ígérte az Oktatási Hivatal. Közleményében maga a hivatal is sok tízezer módosítási kérelemről beszélt, amelyek száma nyilvánvalóan tovább növekedett a ponthatárok kihirdetésével. Úgy tűnik azonban, mostanra is maradtak, akiknek nem zárult le az ügyük.

„Az Oktatási Hivatal a pontszámítással vagy egyéb kérdéssel kapcsolatos minden megkeresést egyedileg vizsgál meg, az intézményi pontokra vonatkozó kérdések esetében az érintett felsőoktatási intézmény bevonásával. A hivatal folyamatosan dolgozza fel a megkereséseket” – válaszolta a hivatal kérdésünkre, amelyben arról érdeklődtünk, hol tartanak a pontok újraszámolásával.

Miként jelezték,

a felsőoktatásba jelentkezők a felvételi eredményéről besorolási döntést kapnak a felvi.hu felületén elérhető E-felvételiben. A besorolási döntést a július 24-én megállapított ponthatárok alapján küldi ki az Oktatási Hivatal. A besorolási döntéssel szemben 15 napon belül jogorvoslati kérelem terjeszthető elő

– tájékoztattak.

Nem tudni, hány felvételizőt érintett az elszámolt pontok problémája

Lapunk azon kérdésére, hogy mennyi felvételizőt érintett pontosan vagy legalább nagyságrendileg az elszámolt pontok problémája, nem válaszolt a hivatal. Válaszoltak viszont arra, hogy a felvételi sorrend változhat-e mások elszámolt pontja miatt. Eszerint

amennyiben az esetleges egyedi pontszámfelülvizsgálat során a felvett jelentkező előrébb lévő jelentkezési helyén eléri a ponthatárt, besorolása pozitívan változik, tehát bekerül a megcélzott egyetemi képzésre. Amennyiben további diákok nyernek felvételt az érintett intézménybe, ez a tény nem változtat a többi jelentkező besorolásán.

Vagyis a ponthatár alsó részén található, már bekerült diákok helyét nem befolyásolják a később született döntések.