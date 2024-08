Szijjártó Péter: az nem is kérdés, hogy Győr egy bezzegváros

Szavai szerint nemcsak maga a választás volt speciális, hanem az eredmény is, miután nem volt olyan eddig, hogy egy politikai közösség kétmilliónál is több szavazatot kapjon egy EP-választáson, márpedig a Fidesz–KDNP-nek most ez összejött.

Kifejtette, hogy ez a siker nem magától állt elő, ezt szavazatonként kellett összerakni, és ebben a győri 24 ezer voks is benne van, amiért jár a köszönet a helyieknek. Kitért arra is, hogy az EP-választást a kormánypártok Győrben is magasan nyerték, a tizenöt körzetből tizennégyben sikerült győzni, ami világos üzenet az elmúlt évek teljesítményének értékelését illetően.

Az önkormányzati választással kapcsolatban elmondta, hogy a Fidesznek kétharmados többsége lesz a következő közgyűlési testületben, huszonkettőből tizennégy helyet szerezve.

Majd hozzátette, hogy a polgármester-választáson is speciális helyzet állt elő, amelynek következtében most nem sikerült nyerni, de beszédes, hogy mindhárom jelölt elindult egyéniben is, és hármójuk közül egyedül Dézsi Csaba András győzött. A miniszter arról számolt be, hogy terveket kell készíteni a következő időszakra vonatkozóan, azonban az elsődleges szempontnak továbbra is annak kell lennie, hogy a kormánypártoknak a szívügyük Győr.

„Tehát mi továbbra is a város fejlődését akarjuk, mert a város fejlődése eddig is a nevünkhöz fűződött, és mi szeretnénk, hogy ez a város tovább fejlődjön” – közölte.

„Ami egész biztos, hogy ez az új helyzet egy sokkal nagyobb fegyelmet fog megkövetelni a frakciónktól, mint eddig, hiszen mindenfajta kihívások fognak érni minket természetesen, és ezeknek a kihívásoknak a kezelésében a gerincességre, a karakánságra és a lojalitásra nagyon nagy szükség lesz” – tette hozzá.