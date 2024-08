A szüret korai, de jó évjárat lehet az idei

Idén rekordkorai a szüret, amit az okoz, hogy a szőlők jóval korábban kapták meg az éréshez szükséges hőösszeget, mint más években, a szőlő érésekor ez a legfontosabb – magyarázta Ipacs Szabó István, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete borászatának vezetője. Hozzátette: ehhez nincs köze az aszálynak, és nem is kényszerérésről van szó, egyszerűen ilyen meleg volt az idei év, így a korai fajták július közepére beértek. A tavasz is hamarabb indult, és nem egy lassú felmelegedéssel, fakadással, hanem a szőlő fejlődése volt robbanásszerű.

Nagyon korán jött idén a szüret / Fotó: Nemes András Péter

A virágzás is mindennél korábbi volt, ez már május végén megtörtént, ráadásul úgy, hogy a hónap közepén kezdődött. Ennek a koraiságát jól jellemzi, hogy az egyes borvidékeken általában június elejére, közepére szervezték a különböző virágünnepeket, jellemzően arra az időpontra időzítve, amikor a szőlő elér ebbe a fázisba. Szekszárdon például a június 7-i hétvégére intézték a kékfrankos virágzás ünnepét, miközben a borvidéken már május 13–14. körül virágzott a szőlő, ami ott is rekordnak számít.

A korai tavasszal szerzett előnyét a szőlő megtartotta, és a termés minősége egyértelműen jónak néz ki, egészséges a szőlő, jó a beltartalom, van benne elegendő sav, és kifejezetten ízgazdag a termés

– mondta Ipacs Szabó.

Egy hónappal korábbi szüret

A Pécsi borozó cikke szerint a korábbi években Pécsen a szüret kezdete a következőképpen alakult:

2021. augusztus 11.,

2022. augusztus 4.,

2023. augusztus 17.,

idén pedig a tavalyihoz képest egy hónappal korábban kezdődött a szőlő szedése.

A még érő kék szőlő is jó állapotban van, a vízhiány okozta stressz pedig ebben az érési szakaszban kifejezetten jót tesz a magas minőségnek – osztotta meg a Villányi-hegység déli lankáján található saját birtokán termő szőlőkkel kapcsolatos tapasztalatait a PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete borászatának vezetője. Ott ezen a héten már a kékfrankos rozénak való szőlő szüretét is megkezdik. A rozénál az fontos, hogy legyen benne elegendő sav, és ne legyen túlságosan magas a cukortartalom, itt tehát a paraméterek számítanak, a biológiai érettség nem fontos. Ez egyébként a hazai ízlés miatt is alakult így,

mi szeretjük ha friss a rozé, míg a franciák szerint a mi rozéink éretlenek. Fordítva pedig úgy néz ki, hogy számunkra a provence-i rozék kevésbé ihatók

– mutatott rá, hogy mi az oka a rozék jóval korábbi szüretének.