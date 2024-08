A Wizz Air nem hagyja magát, megtámadja a GVH gigabírságát

A Wizz Air több mint 100 millió euró értékű fejlesztéssel készült fel a nyári főszezonra: növelte a személyzet létszámát, korszerűsítette a rendszereit, valamint felülvizsgálta működési és járattervezési eljárásait. Ugyanakkor számos európai és a magyar légiforgalmi irányító szolgálat nem készült fel a már korábban is előrejelzett forgalmi csúcsokra. Ezzel az utasoknak és a légitársaságoknak is jelentős kényelmetlenséget okoztak, hosszú távon is kárt okozva a turizmusnak, ezáltal a nemzetgazdaságnak.

