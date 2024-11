Fordulópont jöhet jövőre a magyar gazdaságban

Ennél azonban jóval kedvezőbbek szerinte a jövő évi kilátások, így a GDP kissé 3 százalék felett bővülhet, ám ehhez a külpiaci kereslet élénkülése elengedhetetlen. A reálkeresetek növekedése, a háztartások magas megtakarításállománya és az óvatossági motívum oldódása párhuzamosan az alacsonyabb finanszírozási költségekkel pedig a fogyasztás bővülését hozhatja magával, ami a GDP-növekedés motorja lehet a következő évben.

A munkaerőpiac jövő tavasszal lendülhet fel

A CIB Bank felhívta a figyelmet arra is, hogy a lanyha konjunktúra fokozatosan a munkaerőpiacra is begyűrűzött, a munkanélküliségi ráta a harmadik negyedévben 4,6 százalékig kúszott fel. Azonban hozzátették, hogy tömeges elbocsátási hullámról nem beszélhetünk, a vállalatok a kereslet fellendülésére számítva igyekeznek megtartani a munkavállalókat.

Rövid távon viszonylag magas szinten ragadhat a munkanélküliségi ráta, a következő egy-két negyedévben folytatódhatnak a szelektív elbocsátások,

a munkanélküliség csak a következő év második negyedévétől indulhat újra csökkenésnek.

Az elemzés rámutat arra is, hogy lassuló ütemben, de nyáron is folytatódott a bérek dinamikus növekedése, ami augusztusig 10 százalék feletti reálbér-növekedést hozott, és az év egészét tekintve is 9 százalék feletti lehet a reálkeresetek növekedése. Jövőre némileg alacsonyabb lehet a nominális keresetek növekedése a CIB Bank szerint, de az így is az 5-10 százalékos sáv felső felében lehet, ami 5 százalék körüli reálbér-növekedés.