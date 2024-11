Immár űrorvosa is van Magyarországnak

Magyarország első űrorvosaként segíti az európai űrhajósok küldetéseit Nagy Klaudia Vivien, köztük a kijelölt magyar űrhajós, Kapu Tibor 2025-re tervezett misszióját is - hangzott el az M1 aktuális csatorna vasárnap reggeli műsorában.

Az űrorvos nem utazik az asztronautával az űrbe, a Földről dolgozik, de folyamatos és nagyon szoros kapcsolatban van az űrhajóssal - ismertette Nagy Klaudia Vivien, aki a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív és Érgyógyászati Klinika adjunktusaként az országban elsőként végezte el az Európai Űrügynökség (ESA) által akkreditált űrorvosszakképzést.

Mint mondta, Kapu Tibor 2025-re tervezett missziója során végig figyelemmel kíséri majd őt: a kilövés előtti karantén idején, a kilövéskor, majd pedig visszatéréskor a helyszínen lesz.

Nagy Klaudia Vivien közölte, hogy a négy magyar űrhajósjelölt kiválasztása, azaz 2023 áprilisa óta együtt dolgozik velük, részt vett a jelöltek egyéves magyarországi felkészítési programjában is. Folyamatosan figyelemmel kísérte a jelöltek egészségi állapotát és a Semmelweis Egyetem által kidolgozott tréningprogramokat szervezett nekik.

Kiemelte, hogy a magyar egészségügyi szakemberek a NASA és az ESA által kidolgozott kiválasztási protokollt kiegészítették olyan speciális egészségügyi ellenőrzésekkel, mint például a véralvadási paraméterek vizsgálata, illetve a szív-MR-vizsgálat. Hozzátette, hogy ezek az adatok értékes információkkal szolgálnak az űrhajósok egészségére vonatkozóan.

Az űrorvos elmondta azt is, hogy Kapu Tibor magyar űrhajósjelölt és Cserényi Gyula tartalékos jelenleg Houstonban hivatalos missziós képzésén vesz részt, az állapotukat figyelemmel kíséri. Hangsúlyozta, hogy a két magyar űrhajósjelölt tökéletes egészségi állapotban van.

„Gyermekkorom óta érdeklődtem az űrrel kapcsolatos dolgokért, beleértve a filmeket is, nagy Star Wars rajongó voltam. A HUNOR-ba egy nagyon szerencsés véletlennek köszönhetően kerültem” – árulta el a semmelweis.hu portálnak adott interjúban dr. Nagy Klaudia Vivien. Dr. Nagy Klaudia Vivien arról is beszélt, hogy az űrkutatás és az ahhoz kapcsolódó technológia nagyon sok mindent adott már a hétköznapi betegellátásnak. Ilyen például az a monitor, ami jelen van minden intenzív osztályon vagy bárhol, ahol betegek élettani paramétereit figyelik meg. Ide sorolhatjuk még a telemedicinát is, ami egy folyamatosan fejlődő terület, aminek egyik példája lehet az okosóra.