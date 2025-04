Száműzték a sárga csekket a cascofizetők – csökkentek a biztosítási díjak

Az új autók átlagos cascodíja Magyarországon az első negyedévben 257 100 forint volt, ami 3,6 százalékkal magasabb összeg, mint egy évvel korábban, miközben azok az ügyfelek, akik használt autójuk biztosítási évfordulóján váltottak szerződést, átlagosan 175 200 forintot (plusz 4,6 százalék) fizettek. A használt autó vásárlásakor kötött cascobiztosítások átlagdíja külföldről behozott autó esetében 208 700 forint (mínusz 6,3 százalék), míg hazai adásvétel esetén 225 600 (mínusz 1,8 százalék) forint volt – derült ki az Insura biztosító friss adataiból.

A cascót is egyre kevesebben fizetik be sárga csekken / Fotó: Kurucz Árpád / Magyar Nemzet

„Az, hogy összességében enyhe díjcsökkenés volt tapasztalható, elsősorban annak volt köszönhető, hogy tudatosabbak voltak az ügyfelek, és jobban odafigyeltek a váltás lehetőségére: a jóval olcsóbb évfordulós kötések aránya 2025 első negyedévében elérte a 39 százalékot, szemben az egy évvel korábbi 31 százalékkal” – magyarázta dr. Kozma Gábor, az Insura vezérigazgatója.

2024-hoz képest idén is

az Allianz

és az Uniqa biztosítónál kötik a legtöbb új cascót,

harmadikként ezúttal az Alfa helyett a Signal igyekszik felzárkózni a listavezetőkhöz.

A képzeletbeli dobogón lévő három biztosítóhoz az új szerződések csaknem 59 százaléka kapcsolódik.

A megkötött cascoszerződések mellé a szerződők 33 százaléka köt valamilyen kiegészítő biztosítást is, közülük számosan több pluszfedezetet is igényelnek. Az év elején messze a leggyakoribb kiegészítő fedezet volt az üvegkár-önrészbiztosítás, ez tette ki az összes ilyen szerződés 20 százalékát. Szintén igen népszerű az avulásmentes térítés (12 százalék), az autóban található értékes elektroakusztikai berendezések lopás- vagy más cascokárát fedező szolgáltatás (9 százalék), a hibás tankolás biztosítása (8 százalék), a gumiabroncsdefekt-biztosítás (7 százalék), illetve a műszakihiba-assistance (7 százalék) is.

Alig néhányan használnak sárga csekket

A cascofizetések esetében is egyre népszerűbbek a digitális fizetési megoldások. A díjfizetésre már szinte senki nem használ sárga csekket, két év alatt 9-ről 3 százalékra esett a csekkes befizetések részaránya. Ez többek között a különféle kártyás fizetési formák további terjedése mellett a csekk elhagyásával járó díjkedvezményeknek is köszönhető. Szintén a kedvezmény és a kényelem az oka annak, hogy a legnépszerűbb díjfizetési gyakoriság, az egyösszegű éves befizetés részaránya elérte az 53 százalékot.