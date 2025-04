A jövő hét már a húsvétról szól, éppen ezért sokakat érint, hogyan tartanak majd nyitva a boltok, mikor lesznek nyitva és zárva. Ezeket idejében szokták kommunikálni a nagy üzletláncok, de már most is látszik, mire lehet számítani.

Húsvét: ünnepi nyitvatartás – döntött a Lidl, mikor zár be / Fotó: Kallus György

A jövő héten kettő, utána pedig egy ünnepnap is lesz:

április 18. péntek,

április 20. vasárnap,

április 21. hétfő.

Talán nem okoz nagy meglepetést, hogy ezeken a napokon biztosan zárva tartanak az üzletek, igaz, ahogy mindig, így most is lesznek kivételek. A Lidl esetében például hivatalosnak mondható – ez az ügyfélszolgálati oldalukon is látszik –, hogy jövő pénteken, vasárnap, majd a rá következő hétfőn nem fognak kinyitni a boltok.

Április 19-én szombaton viszont az üzletek a szokásos szombati nyitvatartási idő szerint működnek majd, és április 22-től kezdődőden a megszokott nyitvatartási időben várják a vásárlókat. A többi nagy kiskereskedelmi szereplőnél egyelőre nem találtuk nyomát a 2025-ös húsvéti nyitvatartásnak, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján joggal feltételezhető, hogy a Lidlhez hasonló ünnepi menetrend lesz érvényben.

Ünnepi nyitvatartás 2025: lesznek kivételek húsvétkor

Érdemes ugyanakkor figyelembe venni, hogy mivel több kiskereskedelmi szereplő franchise modellt használ, ezeknél a hálózatoknál nincs egységes nyitvatartási rend, így nem zárható ki, hogy néhány bolt a húsvéti ünnep ellenére is kinyit.

Ahogy azt is érdemes észben tartani, hogy bizonyos benzinkutakon – például Mol, Orlen, Shell, OMV – élelmiszerek is kaphatók bizonyos termékkörrel. Miután a nagy töltőállomásláncok ünnepnapokon is üzemelnek, ezért végszükség esetén itt lehet vásárolni a húsvétkor is.

Végezetül azt is érdemes jelezni, hogy a privát tulajdonú kisboltok, üzletek, akár trafikok is a saját belátásuk szerint mérlegelnek, hogy az ünnepnapon kinyitnak-e vagy sem.