Húsvéti sonka: széles kínálat várja a vásárlókat – ezek a legnépszerűbbek

Húsvétisonka-trendek: több kisebbet veszünk egy nagy helyett

Bár a fogyasztói szokások a termékek minőségét tekintve nem változtak, az árérzékenység azonban meghatározza a vásárlók döntéseit. A vevők jobban odafigyelnek arra, hogy lehetőleg mindenből annyit vásároljanak, amennyit el is fogyasztanak majd az ünnepek során. A tudatos vásárlói szokások kialakulásának köszönhető, hogy a fogyasztók körében növekvő az igény a kisebb kiszerelésű, akár egy kilogramm alatti termékek iránt is, amelyekből – a nagyobb méretű sonkák helyett – inkább több kisebbet vásárolnak, kóstolnak meg. Nem véletlen a szívsonka évről évre tapasztalható térnyerése, nincs leeső csont és bőr, így a háztartásokban is csökken az élelmiszer-hulladék. Ez az óvatosság a vásárlókra és a húsipari vállalkozásokra is jellemző, mindenki igyekszik minimalizálni a veszteségeket és kerülni a pazarlást.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Húsiparosok Szövetsége arra buzdítja a magyar fogyasztókat, hogy az ünnepekre vásároljanak kiváló minőségű hazai húskészítményeket.