Üzemanyag: rendkívüli mértékű és azonnali árcsökkentést jelentettek be Magyarországon – emberemlékezet óta nem történt ilyen

Tovább folytatódik a drasztikus üzemanyagár-csökkentés Magyarországon – adta hírül a Holtankoljak pénteken.

Üzemanyag: azonnali, óriási árcsökkentés jelentettek be / Fotó: Lang Róbert

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint azonnali, már szombaton hatályba lépő döntés hoztak a nagykereskedők. Ennek köszönhetően

tovább zuhannak Magyarországon az üzemanyagárak.

Ez egyáltalán nem túlzás, ugyanis holnaptól a benzin és a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi ára is újabb 12-12 forinttal kerül majd kevesebbe. „Így most már biztossággal kijelenthető, hogy a benzin és a gázolaj átlagára is 600 forint alá csökken a hétvégén” – hívta fel a figyelmet a Holtankoljak.

Jelenleg (2025. április 11-én, pénteken) az alábbi átlagárakkal számolhatnak a töltőállomások esetében a járműtulajdonosok:

95-ös benzin – 595 forint/liter,

gázolaj – 605 forint/liter.

Tehát ezek az árak csökkennek tovább a következő napokban a most bejelentett üzemanyagár-csökkentés hatására. Az ugyanis kérdés, hogy a benzinkutasok milyen gyorsasággal és mekkora arányban adják tovább a nagykereskedelmi árelőnyt a fogyasztóknak.

A Világgazdaság tapasztalatai szerint jelenleg a benzinre 593, a dízelre pedig 603 a literenkénti jellemző ár. Csakhogy miután csütörtökön életbe lépett egy ugyancsak 12-12 forintos nagykereskedelmi áresés, amennyiben a kiskereskedelem egy az egyben ezt alkalmazta volna, a benzinnek 590, a dízelnek pedig 600 forint alatt kellene alakulnia már most is.

A benzinkutasok azonban 2-3 forintot maguknál tartottak, így aztán az a valószínű, hogy az újabb 2 százalék körüli üzemanyagár-csökkentés ezúttal sem teljes egészében jelenik meg a totemoszlopok kiírásaiban. Persze, az üzemanyag árának mérséklődése így is látványos, sőt, emberemlékezet óta nem volt ilyen gyors lefolyású.

Egy hét alatt a benzin nagykereskedelmi ára 29, a dízelé 30 forinttal fordult le.

Ez mintegy 5 százalékos engedmény. Ehhez hasonló ütemet talán a Covid idején lehetett feljegyezni. Mindenesetre a következő napokban minden jel szerint a benzin literenkénti átlagára az 580 forintos szinthez, a dízelé pedig az 590-es szinthez közelít majd.