Magyarországon is elérhetővé váltak a Samsung legújabb hajlítható okostelefonjai, a Galaxy Z Fold7 és a Galaxy Z Flip7 készülékek, valamint az új Galaxy Watch8 okosóra-széria. Az új Galaxy Z széria idén a Samsung hajlítható készülékeinek eddigi legmagasabb előrendelési számát érte el Európában, már az előrendelési időszak vége előtt túlszárnyalva a kitűzött célokat. Az előrendelések több mint felét a zászlóshajó Galaxy Z Fold7 teszi ki, az európai felhasználók körében több mint 50 százalékos növekedést mutat a korábbi Galaxy Z Fold modellekhez képest. A Galaxy Z széria előrendelései a szintén sikeres S25 sorozatot is meghaladó növekedést értek el Európában éves összehasonlításban.

Megérkeztek a Samsung új hajlított képernyős okostelefonjai, tartogatnak egy-két meglepetést / Fotó: Samsung Magyarország

A Galaxy Z Fold7 és Z Flip7 a vállalat eddigi legvékonyabb és legkönnyebb hajlítható modelljei: nagy méretű, hajlítható kijelzővel, fejlett kamerarendszerrel és mesterséges intelligencia alapú funkciókkal érkezik. A Galaxy Z Fold7 széles kijelzője egyszerre több alkalmazás használatát is lehetővé teszi, a hajlítható formátumhoz optimalizált szoftver pedig támogatja a többfeladatos munkát. A készülék 200 megapixeles főkamerát kapott, amely változatos szögből teszi lehetővé a fotózást.

A Galaxy Z Flip7 a kompakt kialakításra helyezi a hangsúlyt.

A fedlapi kijelzőn a felhasználók több információhoz férhetnek hozzá anélkül, hogy kinyitnák a készüléket, a hajlított módban történő kamerahasználat pedig megkönnyíti a szelfik és videók készítését.

Az új készülékek mellett a vállalat a Galaxy Watch8 szériát is bemutatta. Az okosórák fejlett szenzorokkal, egészségkövetési funkciókkal és új, karotinoidszintet mérő funkcióval érkeznek, amely öt másodperc alatt képes megbecsülni a felhasználó antioxidánsszintjét. A modellek különböző tárhely- és memóriaváltozatokban, több színben lesznek elérhetők. A hazai árak

a Galaxy Z Flip7 esetében 399 990 forinttól,

a Galaxy Z Fold7 esetében 879 990 forinttól indulnak,

a Galaxy Watch8 széria árai 159 990 forinttól kezdődnek,

a Galaxy Watch Ultra 279 990 forintos ajánlott áron kerül a boltokba.

A Samsung júliusban hivatalosan is bejelentette , hogy 2025 végén piacra dobja első trifold, azaz hárompaneles okostelefonját, ezzel újabb szereplőként lépve be a még kialakulóban lévő piacra, ahol eddig csupán a Huawei vetette meg a lábát. A Samsung ezzel közvetlen konkurenciát kíván állítani a Huawei számára, amely már 2024 szeptemberében bemutatta a világ első trifold modelljét, a Mate XT-t. A dél-koreai vállalat emellett arra is készül, hogy megelőzze az Apple 2026-ra várt belépését a hajlítható okostelefonok piacára.