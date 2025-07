A hazai lakosságnak legalább a fele megengedheti magának, hogy a napi megélhetésen felül hosszabb-rövidebb időre pihenésre és nyaralásra fordítson a jövedelméből – ez olvasható ki azokból az adatokból, amelyeket azok után vettünk szemügyre, hogy néhány hete a Publicus kiadta legfrissebb kutatását. A közvélemény-kutató intézet saját felmérése alapján azt állította, hogy a magyarok kétharmada nem tervez idén nyaralni. A hangzatos cím valódiságtartalmát persze nem könnyű leellenőrizni, hiszen szubjektív véleményeken és a gazdasági közérzeten alapul, tehát jó eséllyel a valóságosnál rosszabb képet mutat a magyarok nyaralási terveiről. Azonban szerencsére vannak egészen konkrét, objektív adataink, amelyek nem igazolják a kutatás megállapítását.

Tényleg annyira csórók a magyarok, hogy nyaralni sincs pénzük? A számok nem ezt mutatják / Fotó: Csapó Balázs

Kétszer annyi vendéget fogadtak tavaly a magyar szálláshelyek, mint 14 éve

Fontos az elején rögzíteni, hogy nagyon nehéz reális képet adni arról, hogy pontosan hány magyar nyaral idehaza vagy a határon túl. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) különbontja az egynapos és többnapos utazásokat a külföldi és a belföldi utaknál is, amelyek motivációk szerint is igencsak eltérők lehetnek. Ahogy a határon túl, úgy idehaza is jelen van az üzleti célú utazás, a munkába járás vagy egy ismerős meglátogatása, amelyeknek értelemszerűen semmi közük nincsen a nyaraláshoz, tehát ezekből az adatokból nem derül ki, hogy a valóságban hány fő töli a szabadidejét pihenéssel.

A belföldi utaknál ezért leginkább a szálláshelyek által közölt számokra érdemes hagyatkozni. Tavaly a magyarországi szálláshelyeken 9,3 millió belföldi vendég fordult meg. Mindez elsőre nem sokat mond, hiszen valaki többször is megszállhat egy évben, csakhogy ez a szám 2010-ben még 3,9 millió volt, azaz 14 év alatt megduplázódott a hazai vendégforgalom. A vendégéjszakák adataiban is visszaköszön a dinamikus növekedés: míg 2010-ben 9,9 millió vendégéjszakát töltöttek a magyarok a hazai szálláshelyeken, 2024-ben már 22 milliót.

Természetesen ezek a számok nem azt jelentik, hogy minden magyar nyaralt volna, mivel eleve aki jobb anyagi helyzetben van, az valószínűleg többször is megengedheti magának a pihenést. Ezért beszédesebb az az adatsor, amely a többnapos turisztikai célú belföldi utazásokat mutatja be motiváció szerint. Itt már kisebb a bővülés 10 év távlatban, a trend egyértelmű:

míg 2013-ban pihenés, üdülés és szórakozás motivációjú utazást 5,4 millió esetben regisztrált a KSH,

2024-ben már 6,9 milliót.

Azt érdemes megjegyezni, hogy a 2010-es évek elején igencsak érződött még a nagy gazdasági világválság hatása, aminek következtében az emberek sokáig visszafogták a költéseiket. Azonban az elmúlt időszakban is bőven akadt a bajból, elég csak a Covidra, az orosz–ukrán háborúra vagy a megemelkedett inflációra gondolni. Hogy ezek ellenére a turizmus ilyen számokat produkál, az azt mutatja, hogy jelentősen erősödhetett a középosztály Magyarországon, akiket kevésbé érint a megélhetési költségek esetleges emelkedése. Tehát ha 2010-ben igaz is volt az az állítás, hogy a magyarok kétharmada nem nyaral, 2024-ben már biztosan nem.