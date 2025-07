Trump 100 százalékos vámokkal fenyegeti Oroszországot Ukrajna miatt – új fegyverszállítmányokat ígért Kijevnek

Az Egyesült Államok súlyos gazdasági lépéseket helyezett kilátásba Oroszországgal szemben: Trump szerint 100 százalékos vámokat vezetnek be, ha Moszkva nem szünteti be az ukrajnai hadműveleteket 50 napon belül – írta a The Wall Street Journal.

Az Egyesült Államok százszázalékos vámokat vezethet be Oroszországgal szemben, ha az ország nem hagy fel az ukrajnai hadműveletekkel ötven napon belül – közölte Donald Trump amerikai elnök hétfőn / Fotó: AFP

Trump az Ovális Irodában tartott megbeszélésen úgy fogalmazott: „Nagyon súlyos vámokat fogunk kivetni, ha 50 napon belül nem születik megállapodás.”

Hozzátette, hogy a vámok mértéke „nagyjából száz százalék” lesz.

Az amerikai elnök az Ukrajna elleni orosz agresszió azonnali leállítását követelte, és figyelmeztette Moszkvát, hogy gazdasági megtorlásra számíthat, ha nem történik előrelépés a következő hetekben.

Az amerikai elnök azt is bejelentette, hogy az Egyesült Államok további fegyvereket küld Ukrajnának, miközben egyre elégedetlenebb az orosz tűzszüneti elutasítás miatt. Azt is közölte, hogy ha 50 napon belül nem születik megállapodás Moszkvával, életbe lépnek az Oroszországot sújtó másodlagos vámok.

„Nem megvásároljuk, hanem legyártjuk, és ők fizetni fognak érte” – mondta Trump a fegyverekről, amelyeket szerinte „csúcskategóriás” haditechnikaként juttatnak el Ukrajnának. Azt ugyan nem részletezte, pontosan milyen típusú fegyverekről van szó, de hangsúlyozta, hogy nem új amerikai finanszírozásból történik a szállítás, és az Egyesült Államoknak ez nem kerül pénzbe.

Százszázalékos vámok és fegyverek: bonyolódik a béke felé vezető út

Trump szerint Oroszország folyamatosan megszegi a tűzszüneti követeléseket, és egyre intenzívebb katonai tevékenységet folytat, ezért a Fehér Ház politikai irányváltásra szánta el magát. „Csalódtam Putyin elnökben, mert úgy gondoltam, már két hónappal ezelőtt megegyeztünk volna. De nem úgy tűnik” – mondta. Ennek nyomán újra megerősítette: ha 50 napon belül nincs megállapodás, akkor másodlagos vámokat vezetnek be Oroszországgal szemben, amelyek mértéke elérheti a 100 százalékot.

A Fehér Ház nem közölte, pontosan hogyan működne a másodlagos vámrendszer, de Trump korábban már jelezte: ezek olyan országokat sújthatnak, amelyek Oroszország – például az orosz olaj – kereskedelmében részt vesznek. A bejelentés hátterében az is állhat, hogy az elnök türelme fogytán van: míg hivatalba lépése után elsősorban az ukrán vezetést bírálta, az utóbbi hetekben egyre élesebb hangnemben kritizálja Vlagyimir Putyint.