Fico odaszólt a cseh miniszterelnöknek, és közölte, ő mit vár el

Robert Fico szlovák miniszterelnök hétfőn egyértelművé tette: országa csak akkor támogatja az Európai Unió 18. szankciós csomagját Oroszország ellen, ha biztosítékokat kap arra, hogy a 2028-tól tervezett orosz gázimporttilalom után is hozzáfér majd földgázhoz megfizethető áron és mennyiségben. Fico ezzel reagált Petr Fiala cseh kormányfő hivatalos levelére, amelyben a prágai vezető a szankciók elfogadására szólította fel Szlovákiát.

Robert Fico szerint Szlovákia számára létfontosságú, hogy 2028 után is elérhető maradjon a földgáz, észszerű áron és mennyiségben / Fotó: Anadolu via AFP

Ez szlovák nemzeti és államérdek. Arra kérem önt, hogy ezt tartsa tiszteletben

– írta válaszában Fico, hozzátéve: Szlovákia demokratikus és független országként saját érdekei alapján mérlegel.

A pozsonyi kormányfő hangsúlyozta: országa nem blokkolja elvi alapon a szankciókat, de elvárja, hogy az uniós döntéshozók – akiket „releváns játékosokként” említ – figyelembe vegyék a kisebb tagállamok energiabiztonságát. Fico szerint elengedhetetlen, hogy konkrét garanciákat kapjanak arra, hogy 2028 után is biztosított lesz a földgázellátás.

Szlovák–cseh kormányülést javasol Robert Fico

Fico levelében utalt arra is, hogy a két ország viszonya hagyományosan szoros, és ezt erősítené egy közös kormányüléssel is. „Mivel ön Csehországhoz rendkívül közel állónak tartja Szlovákiát, és mi is így gondolkodunk önökről, ez kiváló alkalom lenne egy együttes kormányülésre Szlovákiában” – fogalmazott.

A szlovák miniszterelnök a közelmúltban többször is bírálta az Európai Unió szankciós politikáját, különösen annak energetikai vonatkozásait. Pozsony álláspontja szerint az orosz energiahordozók gyors leváltása súlyosan veszélyeztetheti a tagállamok ellátásbiztonságát, ha nincs hozzá kellő infrastruktúra és piacvédelmi eszköz.

A cseh és a szlovák kormány mostani levelezése is mutatja, hogy az EU újabb szankciós csomagja körül nemcsak geopolitikai, hanem belső uniós feszültségek is felszínre kerülnek – különösen az energiaellátás érzékeny kérdései mentén.