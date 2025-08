Talányos: olcsóbb lett az elektromos autó, pedig berobbanóan ezt keresik a legtöbben Magyarországon

A Használtautó.hu legfrissebb adatai szerint a kínálat szűkült, a vásárlói preferenciák pedig tovább tolódtak a SUV-ok irányába.

Elektromos meghajtású SUV - a piac sztárja / Fotó: VanderWolf Images / Shutterstock

A nyári hónapokra jellemző szezonalitás ugyanakkor hagyományosan visszafogottabb forgalmat eredményez a piacon,

így az enyhe csökkenés nem tekinthető szokatlannak. A hirdetésszám is enyhén visszaesett, miközben az átlagos vételár 7,9 százalékkal 5,06 millió forintra emelkedett. A középsávot jellemző medián ár is emelkedett: 2,63 millióról 2,98 millió forintra nőtt, ami jelzi, hogy nemcsak a prémium, hanem az alsóbb árkategóriákban is megjelent a drágulás.

Elektromos mélyrepülés

Az adatokat hajtásláncokra bontva világosan kirajzolódik: az elektromos autók ára tovább csökkent, míg minden más szegmensben emelkedés történt.

Egy átlagos elektromos modell ára jelenleg 10,44 millió forint, ami 1,8 százalékos csökkenést jelent 2024 júliusához képest.

Ezzel szemben a benzines modellek átlagára 6,7 százalékkal nőtt, a dízeleké 5 százalékkal, míg a hibridek átlagára 4 százalékkal emelkedett. A benzines és dízel hajtású autók iránti kereslet visszaesett, a hibridek tartották magukat, az elektromos autók pedig szinte berobbantak a piacra, esetükben 43,1 százalékkal emelkedett a kereslet.

Trónfosztás a karosszériáknál: SUV-ok előzték a kombikat

A keresési adatok alakulása mellett a vásárlási szokások másik látványos változása, hogy a városi terepjárók megelőzték a kombikat a népszerűségi listán. 2025 júliusában 67 400 keresés érkezett crossoverekre, míg kombikra 62 900. A SUV-ok ára átlagosan 8,74 millió forint, tehát ez a legdrágább kivitel, mégis folyamatosan nő az érdeklődés irántuk. A ferdehátú modellek ugyan még mindig a legkeresettebbek (131 300 érdeklődés), de keresettségük 6,6 százalékkal csökkent 2024-hez képest. A sedanok és kombik iránti kereslet szintén mérséklődött, miközben mindkét kategóriában jelentős árnövekedés történt: a sedanok átlagára 12 százalékkal, a kombiké 11,6 százalékkal nőtt.

A járműpark összetétele közben nem változott drámaian: az átlagos életkor 13,04 év, ami gyakorlatilag megegyezik az egy évvel korábbival. A futásteljesítmény enyhén csökkent: az átlagos érték 180 401 km-ről 178 436 km-re mérséklődött. Ez a trend az elektromos autókra különösen igaz: a medián futásuk 43 211 km-ről 53 000 km-re nőtt, de még mindig messze elmarad a belső égésű motoros modellek 150–220 ezer km közötti értékeitől.