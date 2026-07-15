Fő a feje Kármán Andrásnak: 1800 milliárd forintot kell találni a magyar költségvetésben, az elemző sokkoló képet festett a valós helyzetről – a piac már beárazta a Tisza megszorításait

A napokban részletes jelentést tett közzé a napokban a költségvetés állapotáról a Pénzügyminisztérium. A dokumentum nem csupán új adatokat közölt, hanem olyan betekintést is adott az államháztartás helyzetébe, amilyenre korábban ritkán volt példa. A 2026-os költségvetést az előző Országgyűlés a GDP 3,7 százalékának megfelelő hiánnyal fogadta el. Az új kormány átvilágítása szerint azonban, ha nem történt volna kormányváltás és nem születnek korrekciós intézkedések, a deficit elérhette volna a GDP 8,3 százalékát. Az EU-val kötött megállapodás és az eddig bejelentett kormányzati lépések az idei évre várható hiányt 7,5 százalékra mérsékelték.

Nincs könnyű helyzetben a költségvetés miatt a Pénzügyminiszter / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A kormány korábban bejelentette, hogy augusztus végéig módosítja az idei költségvetést, és új hiánycélt is kijelöl az idei évre. Majd október végéig benyújtja a 2027-es költségvetést, valamint elkészíti a középtávú költségvetési tervet is.

Molnár Lászlót, a GKI Gazdaságkutató Zrt. vezető kutatója az Index-nek úgy nyilatkozott, hogy a most ismertetett hiány érdemben már nem nagyon tud lejjebb menni. Ráadásul ebben már azzal is számolnak, hogy az Európai Unió elfogadja a benyújtott számlák egy részét, vagyis megérkeznek az uniós források. És a most emlegetett, nagyjából 7,5 százalékos hiány a valódi, uniós módszertan szerinti deficit.

Kihívások előtt a költségvetés

„Ha jól értelmeztem a pénzügyminiszter nyilatkozatát, akkor az idei hiányból körülbelül 2 százalékpontot egyszeri tételek okoznak. Amennyiben ezeket levonjuk, úgy nagyjából 5 százalékos, tartós hiánnyal kell számolni, amelyet a következő években kezelni kell” – emelte ki a szakértő. Hozzátette, hogy ehhez még hozzáadódnak azok a már bejelentett, de még meg nem valósult intézkedések is, mint a nyugdíjkorrekció, a nyugdíjasoknak szánt SZÉP-kártya vagy a minimálbéresek adómentessége.

A GKI vezető kutatója szerint így önmagában a már ismertetett ígéretek teljesítése is hozzávetőleg 1500 milliárd forintos tartós többletkiadást jelentene évente. És ebben még nincs benne a kétgyermekes anyák személyijövedelemadó-mentességének következő, 2027. január 1-jére tervezett bővítése sem, amely az idei évhez képest további mintegy 200 milliárd forinttal növelheti a költségvetés terheit.