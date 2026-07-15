Ezt már Debrecenből is döbbenten nézik: az oroszok nekiálltak maguktól BMW-ket gyártani, a szemébe röhögnek az uniós szankcióknak – a németek nem tehetnek semmit

Az Avtotor jelenleg olyan BMW X5, X6 és X7 modelleket szerel össze, amelyek a 2022 előtti generációhoz tartoznak. A kínálat ráadásul nemrég egy új változattal, a BMW X6 40d dízelmodellel is bővült. Ezt a típust korábban soha nem gyártották Kalinyingrádban – írja a Hírek Lengyelországból Facebook-oldal a Interia Motoryzacja lengyel szakportál információira hivatkozva.

A háború kitörését követően is készülnek BMW-k Oroszországban. / Fotó: Hírek Lengyelországból Facebook-oldal

Szankciók ide vagy oda: Oroszország továbbra is gyártja a BMW-ket

A BMW elismerte, hogy korlátozott számban valóban készülnek autók a korábbi partner üzemében. Caroline Bachmann, a BMW Group képviselője a Szabad Európa Rádiónak elmondta:

az Avtotor a gyártást a 2022-ben megszakadt együttműködés után a raktárakban maradt alkatrészkészletekre alapozva indította újra, és az összeszerelés ma is rendszertelen ütemben zajlik.

A kezdeti készletek azonban önmagukban már nem magyarázzák az új modellek megjelenését. Autóipari szakértők szerint az Avtotor időközben saját beszállítói hálózatot épített ki, és közvetlen kapcsolatokat alakíthatott ki olyan vállalatokkal, amelyek korábban a BMW hivatalos gyártóit látták el alkatrészekkel. Oroszország emellett továbbra is intenzív kereskedelmi kapcsolatokat ápol Közép-Ázsia, Kína és a Közel-Kelet több országával, ami megkönnyítheti a szükséges komponensek beszerzését.

Számos alkatrész már Oroszországban készül, ide tartoznak például

egyes karosszériaelemek vagy

a hűtőrendszer egyes részei.

A beszámolók szerint az Avtotor régebbi BMW-modellek szoftvereit használja fel, ezért az autók nem kapcsolódnak a BMW központi rendszereihez, és nem kapnak vezeték nélküli szoftverfrissítéseket vagy hivatalos gyári támogatást.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a tulajdonosok garancia és márkaszerviz nélkül használják az autókat. Az orosz gyártó ezt előnyként mutatja be, arra hivatkozva, hogy a BMW így nem tudja távolról módosítani a járművek működését.

Az ilyen félelmeket tovább erősítették azok az esetek, amikor egyes, Oroszországban használt nyugati autóknál szoftveres korlátozások merültek fel.