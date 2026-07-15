Ezt már Debrecenből is döbbenten nézik: az oroszok nekiálltak maguktól BMW-ket gyártani, a szemébe röhögnek az uniós szankcióknak – a németek nem tehetnek semmit
Az Avtotor jelenleg olyan BMW X5, X6 és X7 modelleket szerel össze, amelyek a 2022 előtti generációhoz tartoznak. A kínálat ráadásul nemrég egy új változattal, a BMW X6 40d dízelmodellel is bővült. Ezt a típust korábban soha nem gyártották Kalinyingrádban – írja a Hírek Lengyelországból Facebook-oldal a Interia Motoryzacja lengyel szakportál információira hivatkozva.
Szankciók ide vagy oda: Oroszország továbbra is gyártja a BMW-ket
A BMW elismerte, hogy korlátozott számban valóban készülnek autók a korábbi partner üzemében. Caroline Bachmann, a BMW Group képviselője a Szabad Európa Rádiónak elmondta:
az Avtotor a gyártást a 2022-ben megszakadt együttműködés után a raktárakban maradt alkatrészkészletekre alapozva indította újra, és az összeszerelés ma is rendszertelen ütemben zajlik.
A kezdeti készletek azonban önmagukban már nem magyarázzák az új modellek megjelenését. Autóipari szakértők szerint az Avtotor időközben saját beszállítói hálózatot épített ki, és közvetlen kapcsolatokat alakíthatott ki olyan vállalatokkal, amelyek korábban a BMW hivatalos gyártóit látták el alkatrészekkel. Oroszország emellett továbbra is intenzív kereskedelmi kapcsolatokat ápol Közép-Ázsia, Kína és a Közel-Kelet több országával, ami megkönnyítheti a szükséges komponensek beszerzését.
Számos alkatrész már Oroszországban készül, ide tartoznak például
- egyes karosszériaelemek vagy
- a hűtőrendszer egyes részei.
A beszámolók szerint az Avtotor régebbi BMW-modellek szoftvereit használja fel, ezért az autók nem kapcsolódnak a BMW központi rendszereihez, és nem kapnak vezeték nélküli szoftverfrissítéseket vagy hivatalos gyári támogatást.
Ez egyben azt is jelenti, hogy a tulajdonosok garancia és márkaszerviz nélkül használják az autókat. Az orosz gyártó ezt előnyként mutatja be, arra hivatkozva, hogy a BMW így nem tudja távolról módosítani a járművek működését.
Az ilyen félelmeket tovább erősítették azok az esetek, amikor egyes, Oroszországban használt nyugati autóknál szoftveres korlátozások merültek fel.
Azért fű alatt érkeznek eredeti BMW-k is Oroszországba
A hivatalos orosz statisztikák szerint 2025-ben mintegy 16 700 új BMW-t helyeztek forgalomba az országban. Ezek döntő többsége úgynevezett párhuzamos importtal érkezett, vagyis olyan közvetítő országokon keresztül, amelyekre a nyugati szankciók nem vonatkoznak.
A kalinyingrádi üzem 1999 és 2022 között több mint 261 ezer BMW-t gyártott hivatalos együttműködés keretében. Az ukrajnai háború kitörése után a német autógyártó leállította oroszországi tevékenységét, az Avtotor azonban saját ellátási láncokkal és a meglévő technológiai háttérrel tovább folytatta a gyártást. A nyilvánosan ismert adatok szerint eddig legalább 145 ilyen licenc nélküli BMW-t regisztráltak Oroszországban, miközben a tényleges gyártási volumen továbbra sem ismert.