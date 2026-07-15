Hová tűnt Orbán Anita? Nagyon keresik: olyan terv készül az EU-ban, amiért Szijjártó Péter már rég az asztalt verné – hét tagállam összefogott ellene, Magyarország kimaradt

Olaszország és további hat európai uniós tagállam elutasította Franciaország, Németország és a Benelux-államok javaslatát, amely új és szigorú jogi biztosítékok beépítését szorgalmazza a jövőbeli tagjelöltek csatlakozási szerződéseibe. A Franciaország, Németország, Hollandia, Belgium és Luxemburg által júniusban köröztetett diplomáciai dokumentum azt javasolja, hogy az új tagállamok esetében további biztosítékokat vezessenek be, különösen a jogállamiság területén, valamint ideiglenes és átmeneti korlátozásokat alkalmazzanak a szavazati jog gyakorlására.

Magyarország álláspontja még nem ismert az új EU-s javaslat ügyében / Fotó: Koszticsák Szilárd

Az European Wstern Balkans hírportál értesülései szerint Olaszország, Ausztria, Horvátország, Csehország, Görögország, Szlovákia és Szlovénia ellenezte a kezdeményezést. A hét ország állásfoglalása szerint elutasít minden olyan megközelítést, amely azt a benyomást kelthetné, hogy egyes tagjelölti vagy tagsági kérelmek másodrendű elbírálás alá esnek, és arra szólít fel, hogy a tárgyalási eljárásokat valamennyi tagjelölt ország esetében egységesen alkalmazzák, gyorsított eljárások vagy párhuzamos tárgyalási pályák nélkül.

„El kell kerülni az új követelmények, politikai előfeltételek vagy további intézményi lépések bevezetését, mivel ezek elriasztanák a tagjelölt országokat és gyengítenék az Európai Unió befolyását a szomszédságában” – idézi a dokumentumot az Euractiv.

A csoport szerint biztosítéki mechanizmusok kizárólag akkor alkalmazhatók, ha azok „objektív szükségleteken alapulnak, arányosak, jogilag megalapozottak és összhangban állnak az Unió átfogó intézményi felépítésével”.

„A biztosítéki keretrendszernek olyan eszköztárra kell épülnie, amely a korábbi bővítések tapasztalataiból merít, ugyanakkor a jelenlegi kihívásokhoz igazodik, és kellő rugalmasságot biztosít ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjon az egyes tagjelölt országok sajátos körülményeihez” – áll a dokumentumban.

Másodosztályú EU-tagoktól tagságtól tart az ellenzéki politikus

„Hol van Magyarország?! Olaszország vezetésével a régió országai szervezkednek, hogy megállítsák a francia-német kezdeményezést, amely a nyugat-balkáni államokat szuverenitásuk korlátozásával, kvázi másodosztályú tagként venné fel az Európai Unióba. Ne legyen kétségünk: ha egyszer létrejön a korlátozott jogú tagság intézménye, az előbb-utóbb nemcsak az újonnan csatlakozókra, hanem minden kisebb tagállamra alkalmazható politikai eszközzé válhat” – írta szerdai Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs, a Fidesz parlamenti képviselője.