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Négyzetméter
ingatlan
hazai lakáspiac
lakáspiac

Lassuló lakáspiac, erősödő alkupozíció: új szakaszba lépett az ingatlanpiac

Az árak már nem emelkednek olyan ütemben, mint tavaly, a vevők alkupozíciója javul, és egyes szegmensekben már csökkennek is az árak. Mit üzennek ezek a folyamatok, és mire számíthatnak a lakásvásárlók az év hátralévő részében? A Négyzetméter vendége Szegő Péter, a Duna House elemzője volt.
A podcast vendége: Szegő Péter , a Duna House vezető elemzője
Szerkesztő: Werderits Ivett
2026.07.01, 17:50

A tavaly év végi árrobbanás után új szakaszba lépett a hazai lakáspiac. Bár sokan arra számítottak, hogy 2026-ban is kitart a lendület, az elmúlt hónapok adatai inkább stagnálást mutatnak. A kereslet visszaesett, a tranzakciók száma alacsonyabb a korábbi éveknél, miközben egyre több eladó hajlandó engedni az árból.

A teljes beszélgetés megtekinthető a Világgazdaság YouTube-csatornáján:

A fizetőképes kereslet csökkent

A tavalyi árnövekedés jelentős részben az Otthon Start Program bevezetésének volt köszönhető, amely rövid idő alatt élénkítette a keresletet. A fellendülés azonban nem bizonyult tartósnak. Az év eleje óta a tranzakciószámok visszafogottak, és a piac lendülete megtorpant. A szakértő szerint ennek egyik legfontosabb oka, hogy az ingatlanárak elszakadtak a vásárlók lehetőségeitől. Az MNB korábbi elemzése is arra jutott, hogy a lakások országos szinten 20–22 százalékkal lehettek túlértékeltek, amit az év végi keresleti hullám tovább erősített. 

A fizetőképes kereslet azonban már nem tudta követni ezt a drágulást, így természetes módon visszaesett az adásvételek száma.

Kettészakadt a lakáspiac?

Az Otthon Start Program nemcsak felpörgette a keresletet, hanem látványosan kettéválasztotta a lakáspiacot is. Azok az ingatlanok, amelyek beleférnek a program másfél millió forintos négyzetméterár-korlátjába, továbbra is keresettek, míg a drágább, prémium kategóriás lakások iránt jóval visszafogottabb az érdeklődés. 

Nem véletlen, hogy a korrekció is itt jelent meg először. A felső kategóriás ingatlanok hosszabb ideig maradnak a piacon, az eladóknak pedig egyre gyakrabban kell engedniük az árból.

Egy jó alku most tényleg milliókat érhet

Ha egy lakás már hónapok óta a piacon van, kevés az érdeklődő, vagy a tulajdonos korábban már csökkentette az árát, jó eséllyel további engedmény is elérhető. Különösen igaz ez a vidéki családi házakra és a nehezebben értékesíthető ingatlanokra, ahol akár 8–10 százalékos alku sem számít ritkának. A jól árazott budapesti panellakások ugyanakkor továbbra is kivételt jelentenek, mert ezeknél még mindig viszonylag szűk a mozgástér.

Mire figyeljen, aki most vásárolna?

Aki a következő hónapokban szeretne lakást venni, annak nem érdemes kizárólag a hirdetési árakat figyelnie. Legalább ilyen fontos jelzés, hogy hogyan alakul a kereslet, illetve egyre több eladó dönt-e úgy, hogy csökkenti a meghirdetett árat. Ezek a mutatók ugyanis hamarabb megmutatják, merre tart a piac, mint az átlagos négyzetméterárak.

Szegő Péter szerint a következő hónapokban nem látványos áresésre, hanem fokozatos alkalmazkodásra érdemes készülni. A vevők alkupozíciója tovább erősödhet, miközben az eladók számára egyre fontosabb lesz a reális árképzés, ha valóban szeretnének sikeresen értékesíteni.

 

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