A mai naptól az állam minden 21. életévét betöltött lakosa jogszerűen vásárolhat élvezeti célra marihuánát New Jerseyben- írta meg a Reuters. Aktivisták legalább egy évtizede küzdenek azért, hogy áttolják a jogszabálymódosítást az Egyesült Államok legsűrűbben lakott államában. A hírek szerint a gyógyszergyárak nagy tömegekre számítanak a patikákban.

Patersonban és a Bloomfieldben a Green Thumb Industries által üzemeltetett gyógyszertárak már reggel 6 órakkor kinyitnak és várják a vásárlókat

- árulta el a cég vezérigazgatója. Hozzátette, hogy a mai nap olyan, mint amikor eltörölték az US-ban a szesztilalmat.

A állam Cannabis Szabályozó Bizottsága 13 gyógyszertárnak adott engedélyt a marihuána árusítására.

Fotó: Spencer Platt / Getty Images

Ezeknek a cégeknek a patikái az állam egész területén megtalálhatók, beleértve New York várost és Philadelphia külvárosi részét is. New Yorkban várhatón 2023-ben indul el a fű értékesítése, viszont Pennsylvaniában csak az orvosi felhasználás engedélyezett. New Jersey már a 18. amerikai állam, ahol legális a marihuána.

Iparági elemzők szerint a kannabisz piac éveken belül meghaladhatja a 2 milliárd dolláros forgalmat.

New Jersey kormányzója, Phil Murphy a 2023-as pénzügyi évben

121 millió dolláros bevételt vár a marihuána biznisz után fizetett adókból és illetékekből.

Szakértői becslések szerint nagyjából 800 ezer potenciális fogyasztó él az államban.

Fotó: Kena Betancur / AFP

Az egyik forgalmazó gyógyszercég, a Verano vezérigazgatója szerint

a legalizálás legfontosabb részt, hogy az embereket kivonja a feketepiacról, ezzel sokkal biztonságosabbá téve a termék fogyasztását.

Jelenleg alig több mint két tucat cég rendelkezik engedéllyel az árusításra, de már több száz pályázat érkezett be a döntéshozókhoz új vállalkozások elindítására.

A legalizáló törvény előírja, hogy az államnak a kannabiszbevételek nagy részét a kábítószer-ellenes háború által leginkább sújtott közösségek támogatására kell fordítani.