Huszonötezren várnak műtétre

Újra kell gondolni a szek­torális együttműködést, és újradefiniálni a meghatározó magánszolgáltatók ellátási szerepét – közölte a Világgazdasággal Leitner György, a legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatókat tömörítő Primus Egyesület elnöke. Ezért a Primus egy egészségügyi tanács létrehozására tesz javaslatot, amelybe bevonnák a kormányt, a magánegészségügyet, a Magyar Orvosi Kamarát és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarát.

A privát szolgáltatók kapacitásaival jelentősen enyhíthető lenne az a nyomás, amelyet a koronavírus-járvány ró az ellátórendszerre. Mivel most íródnak újra a magán- és az állami szolgáltatók együttélésének szabályai, a szakma bevonásával hosszú távra meg kell határozni a két szféra munkamegosztásának alapjait. Az Egészségügyi Szolgáltatói Tanács elsődleges feladata az lenne, hogy javaslatokat készít a kormánynak arról, hogy a magánszolgáltatók miként járulhatnak hozzá az egészségügyi ellátás működtetéséhez. Az együttműködés új formájának meghatározása már nem halasztható tovább a pandémia napról napra erősödő nyomása miatt. Jelenleg több mint 25 ezer beteg vár műtétre az országban, közülük legalább tízezren már több mint egy éve – hangsúlyozta Leitner György.

„Mivel a járvány elleni harcban az állami szakrendelések egy részét bezárják, a beütemezett műtéteket leállították, azt javasoljuk, hogy adott betegségcsoportokban a magánszféra vegyen át feladatokat az államtól. A privát szolgáltatók készen állnak arra, hogy a lehető legrövidebb időn belül elérhetővé tegyék szolgáltatásaikat az állami egészségbiztosítással rendelkező betegeknek, ha az állam ugyanolyan szinten finanszírozza, mintha azokat az állami ellátásban nyújtották volna” – hangsúlyozta a szakember.

A magánszolgáltatóknak jelentős szabad műtéti és ellátási kapacitásuk van, a tavaszi járványhullám tapasztalatai alapján pedig folyamatosan ellátják a betegeket a pandémia idején is – mondta Leitner György. Az elnök működőképes megoldásnak tartaná azt is, ha a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) egyedi betegségcsoportokra vonatkozó csomagokat „vásárolhatna” a magánszolgáltatóktól, amelyek csökkentenék az állami kórházakra nehezedő rendkívüli nyomást, és ez nem járna extra kiadással.