Kína felült az oltási rakétára

Két hét van már csak hátra július 4-ig, de a jelenlegi trendek alapján úgy tűnik, hogy Joe Biden elnöknek addig nem sikerül elérnie a kitűzött célt, hogy a felnőtt lakosság 70 százaléka megkapja a koronavírus elleni oltásnak legalább az első, 160 millió pedig mindkét adagját. A Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ adatai szerint

a múlt hét közepéig a felnőttek 65 százaléka kapott legalább egy vakcinát, és naponta átlagosan 756 ezer embert kellene beoltani, ám az utóbbi időben napi 336 ezerrel ennek még a felét sem sikerült teljesíteni.

Ha így haladnak, akkor a függetlenség napjára a felnőtt lakosság körében a 67 százalékos átoltottságot érik el. Ez azonban még nem jelenti a világ végét Anthony Fauci, a Fehér Ház vezető egészségügyi tanácsadója szerint, csak azt, hogy folytatni kell az erőfeszítéseket, mivel az oltással a vírus delta (indiai) variánsának a terjedése is lassítható.

Ez a változat nemcsak 60 százalékkal fertőzőbb, de az eddigi tapasztalatok szerint az eredeti vírustól eltérően súlyosabb tüneteket okoz.

A fiatalabbaknál a tünetek leginkább súlyos náthához hasonlítanak, ezért nem érzik nagyon betegnek magukat, de fertőzhetnek, és kockáztatják mások egészségét. A delta va­riáns az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint már legalább nyolcvan országban megjelent, több helyen, például az Egyesült Királyságban is dominánssá vált, és már az Egyesült Államokban is az új esetek több mint 10 százalékáért felelős. Az Egyesült Államokkal ellentétben

Kínában olyan mértékben és ütemben folyik az oltás, amilyenre sehol a világon nincs példa.

A CNN beszámolója szerint

a múlt hét közepéig több mint 945 millió oltást adtak be az országban – vagyis a globálisan felhasznált 2,5 milliárd adagnak majdnem a 40 százalékát, és a hét végén valószínűleg átlépték az egymilliárdot.

Az eredmény különösen annak fényében elképesztő, hogy az egymilliós határt csak március 27-én érték el, de a múlt héten volt olyan nap, amikor több mint húszmillió adagot adtak be. Kína vezető járványügyi szakértője, a kormány tanácsadója szerint az a cél, hogy az 1,4 milliárdos népesség 40 százalékát teljesen beoltsák a hónap és 80 százalékát az év végéig.

A szakértők nem szeretnének nézőket az olimpián

Az olimpia miatt felgyorsulhat a koronavírus-járvány terjedése, ami túlságosan nagy nyomás alá helyezné a kórházi ellátórendszert – figyelmeztettek a hét végén ismét vezető japán egészségügyi szakértők, szerintük az lenne a legkevésbé kockázatos, ha egyáltalán nem engednének be nézőket a versenyekre. A szakértői jelentést azután hozták nyilvánosságra, hogy Hasimoto Szeiko, a szervezőbizottság elnöke nyilatkozott a Szankej című újságnak, és azt mondta, hogy maximum tízezer nézőt szeretne beengedni a stadionokba. A nyári játékok július 23-án kezdődnek, és bár a közvélemény támogatja az újabb halasztást, de az túl sokba kerülne a szervezőknek, a tokiói kormánynak, a szponzoroknak és a biztosítóknak is – emlékeztetett a Reuters. Azt már korábban bejelentették, hogy külföldről nem érkezhetnek nézők, a hazaiak esetleges részvételéről leghamarabb ma dönthetnek a helyi szervezők, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság, a japán kormány és a tokiói önkormányzat képviselőinek egyeztetésén. A szakértők egyébként a múlt héten még támogatták a maximum tízezres nézőszámot, de csak abban az esetben, ha a jelenleginél is tovább enyhítik a korlátozó intézkedéseket. A kormány csütörtöki döntésével vasárnaptól ugyan feloldották a veszélyhelyzetet Tokióban, Hokkaidón, Oszakában, Kiotóban, Hirosimában és Fukuokában, de bizonyos korlátozások megmaradnak, például a fővárosban július 11-ig az éttermeknek este 8-kor be kell zárniuk, alkoholt pedig csak 19 óráig árusíthatnak. Az egészségügyi szakértők jelentésükben azt is hangsúlyozták, hogy a szervezőknek készen kell állniuk gyors döntések meghozatalára, a nézők azonnali kitiltására és újabb veszélyhelyzet elrendelésére, ha erre szükség lenne.