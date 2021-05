Várólisták alakultak ki az új autókra a csiphiány miatt

Megduplázódott 2015 és 2019 közt az autók kereskedelmével és szervizelésével foglalkozó kecskeméti Tormási Kft. árbevétele, aztán tavaly az előző évi 5,8 milliárd forintról 15 százalékot zuhant.

Az idei első negyedév még nagyobb, 40 százalékos éves csökkenést hozott.

Jobban kezelték a válságot legtöbb versenytársuknál, és túl is fogják vészelni, de még nem fogyatkoznak a felhők – mondta Tormási Attila, aki 51 éve autószerelő kisiparosként kezdte, és 1989-ben alapított cége az Opel és Suzuki márkák vezető hazai vidéki forgalmazójává nőtte ki magát.

A magyar középréteg, a cég fő vásárlója, a járvány közepette tartalékol és nagyon meggondolja a vásárlást.

Ráadásul főleg a csiphiány miatt rég nem látott hosszúságú, 6-12 hónapos várakozólisták alakultak ki, miközben mintegy 20 százalékkal megemelkedtek az új autók árai, és az alkatrészek még jobban megdrágultak.

A Tormási Kft. jól taktikázott, időben árukészletet halmoztak fel, a vásárlók igényeire ráérezve, ezért is volt kisebb a visszaesésük, mint országosan. A szerviz jól tartja magát, itt később okoznak majd visszaesést a mostani kisebb eladások. Erre az üzletágra különös gondot fordítanak: egy autót bárki el tud adni egy vevőnek, de a másodikat már csak jó szervizzel – mondta a tulajdonos.

A kilábalásban Tormási Attila azért is bízik, mert sikeres volt a cégnél a generációváltás – a fiának adta át az operatív teendők javát -, és a 86 főt foglalkoztató cég a válság alatt is megőrizte a tapasztalt munkaerőt. Sokukkal 20-30 éve dolgozunk együtt, családtagoknak tekintem őket, igyekszem jól fizetni, de követelek is – mondta Tormási Attila.

A munkaidőt ledolgozni kell, nem eltölteni, nyereséget kell termelni. A pénzt én magam mindig visszafektettem a vállalkozásba

– tette hozzá. A válság idején rendelkezésre bocsátott olcsó hiteleket a cég igénybe vette, de beruházásra most nem gondoltak – erre jó ideje ebben a szektorban nincs elérhető állami támogatás sem -, ehelyett igyekeztek okosan készletezni. Az idén még a tavalyi összezsugorodott forgalomnál is kisebbre számítanak, és bizakodnak, hogy véget ér a járvány.