A Pokémon Go fejlesztője több tízmilliárdos üzletbe vág bele

Saját kiterjesztettvalóság-eszközön dolgozhat a Niantic, a cég vezérigazgatójának Twitter-bejegyzése szerint.

Izgalmas lehetőségeket vetett fel John Hanke, a Niantic vezérigazgatója a napokban megjelent Twitter-posztjában, amelyben egy a cég nevével ellátott szemüveg részlete látszik. A kép ugyan nem mutat túl sokat, de az egyértelmű, hogy nem egy egyszerű szemüvegről van szó, hanem valamilyen eszközről.

Exciting to see the progress we’re making to enable new kinds of devices that leverage our platform… pic.twitter.com/yYglk4q89G — John Hanke (@johnhanke) March 29, 2021

Ezt erősíti meg a fotóhoz fűzött rövid megjegyzés is, amelyben a cégvezető azt emelte ki, hogy milyen nagy haladást értek el új készülékek létrehozásában. Ezek az információmorzsák arra utalnak, hogy a Pokémon Go játékok fejlesztője valamilyen módon a hardverszegmensben is erősítene. A korábbi beszámolók szerint a Niantic már eddig is működött együtt gyártókkal, azonban most úgy tűnik, saját márkás eszközzel készül piacra lépni. A TechCrunch technológiai portál beszámolója szerint ugyanakkor az is elképzelhető, hogy egy ígéretes startuppal összefogva lepi meg valamivel a piacot.

Bár a Pokémon Go játék jellegéből adódóan logikus lenne, ha valamilyen kiterjesztettvalóság- (AR) készülékkel állna elő a társaság, azonban az is elképzelhető, hogy indulásként okosszemüveget dobnak majd piac­ra, és a lencsékbe épített kijelző helyett a képrögzítésre és a hangtovábbításra fókuszálnak majd.

A Niantic korábban már bejelentette, hogy a Qualcomm-mal, a világ egyik vezető csipgyártójával azon dolgoznak, hogy kialakítsák az XR, a különböző valóságmegjelenítés mint a kiterjesztett, virtuális és kevert hardverplatformjuk referenciadizájnját.

A játékfejlesztő cég tervei kapcsán további érdekesség, hogy keresik az AR operációs rendszert fejlesztő részlegük vezetőjét. A hirdetés szövege szerint olyan inspiráló vezető jelentkezését várják, aki felügyelné és irányítaná a fejen viselhető kiterjesztettvalóság-kijelzőkhöz (AR HMD – Head Moun­ted Displays) használható operációs rendszer fejlesztését.

A múlt héten jelentette be a Niantic azt is, hogy egy újabb AR-játékkal készül a Nintendóval együttműködve, érkezik majd a Pikmin, márciusban pedig egy koncepciót mutattak be arról, hogyan működne a Pokémon Go a Microsoft HoloLens 2-vel.

Bár a virtuális-, kiterjesztett- és kevertvalóság-megoldások nem számítanak már újdonságnak, és jó pár éve tart a fejlesztésük, igazán nagy piaci áttörést még nem tudtak elérni. Az IDC tavaly novemberi tanulmánya szerint

2020-ban nagyjából 12 milliárd dolláros lehetett az AR- és VR-szoftverek és -hardverek piaca, igaz, a következő években látványos fejlődés várható, így 2024-re már 72,8 milliárd dollárt hozhatnak ezek az eszközök és programok, ami évente átlagosan 54 százalékos bővülésnek felel meg.

A kutatócég prognózisa szerint három év múlva az üzleti célú felhasználáson belül a képzésben, az ipari karbantartásban és a kiskereskedelemben használják majd legintenzívebben az AR- és VR-technológiákat, igaz, ez a három szegmens összesen nem egészen 11 milliárd dolláros üzlet lesz. Összehasonlításként: a játékcélú alkalmazás, illetve a szórakozás várhatóan 17,6 milliárd dolláros piac lesz. A legtöbbet hardverre költik, a különböző sisakok és szemüvegek, kijelzők adják a teljes piac kétharmadát, ugyanakkor a szoftverre és szolgáltatásra fordított összeg gyorsabban fog nőni a következő években. Jót tehet a kiterjesztett- és virtuálisvalóság-megoldások térhódításának, hogy a legnagyobb technológiai cégek közül több is dolgozik ilyen eszközökön, a Facebookról már korábban megjelentek ilyen beszámolók, és a közelmúltban az Apple kapcsán is hasonló hírek érkeztek.