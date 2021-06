Ötödik alkalommal köszönt be a Műtárgyak Éjszakája Fesztivál

A Műtárgy.com csütörtökön nyitja meg az ötödik Műtárgyak Éjszakája Fesztivált, a népszerű sorozat szombatig tart. A háromnapos rendezvény célja, hogy közelebb hozza a műtárgyak lebilincselő világát a közönséghez. Ennek érdekében ötven fővárosi helyszínen több mint száz program várja az érdeklődőket. Kiállítások, tárlatvezetések és szakmai előadások mellett műterem- és műhelylátogatások, tematikus séták, workshopok, kerekasztal-beszélgetés és filmvetítések is lesznek, és mindegyik azt a törekvést szolgálja, hogy a műtárgyak mögötti izgalmas történetek kibontakozzanak.

A festményeken, szobrokon, régészeti leleteken, fotográfiákon, porcelánokon és kerámiákon túl a szocializmus hazai tárgykultúráját is felidézik. Bemutatják a kék kelmefestés rejtelmeit, az Unicum ipartörténeti és iparművészeti érdekességeit, nemzetközileg elismert kiváló hazai üvegművészek alkotásait, valamint a népi kézművesség titkait.

Több új helyszín is csatlakozik idén, például a főváros egyik leghangulatosabb pontja, a Gül baba türbéje. Az idelátogatók egy előadáson ismerkedhetnek meg Gül baba titokzatos személyével és a személyét övező legendákkal. Aquincumban a rómaiak mindennapjairól lesz szó, illetve egy pop-up kiállításon élőben megszemlélhetők azok a műtárgyak, amelyeket a pandémia miatti zárvatartás idején az intézmény a kisföldalatti peronjain plakátokon mutatott be. A Magyar Cirkuszművészeti Múzeum szintén izgalmas helyszínnek ígérkezik, itt kortárs alkotók cirkuszművészetre reflektáló munkáival lehet találkozni, és interaktív tárlatvezetéssel bejárni a Nincs mááásik! – 130 éves a Fővárosi Nagycirkusz kiállítást. A Yunus Emre Török Kulturális Intézetben a népi kézművesség kerül a középpontba. A nemrégiben átadott csúcsmodern Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központban pedig a restaurálás kulisszatitkaiba lehet betekinteni.

A fesztivál idén is lehetőséget nyújt személyes találkozásokra a művészekkel. Műterem-látogatások keretében most a Budakalászi Műteremház és a Fiatal Képzőművészek Stúdiójának székhelyén található négy műterem alkotói nyitják ki ajtajaikat és tartanak workshopokat. Kalmár János Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész eddig még soha nem látott szobrokat mutat meg a műtermében, miközben válaszol az érdeklődők kérdéseire. Az eseményeken jegyváltással és a járványügyi szabályok betartásával lehet részt venni.

