Az eszközbe épített SIM-kártya (embedded SIM, eSIM) használatát Magyarországon elsőként a Telekom vezette be 2018 júniusában. Azóta folyamatosan nő iránta a kereslet, a szolgáltató hálózatában már csaknem százezer e-SIM-et használnak – közölte a Világgazdaság kérdésére a Magyar Telekom kommunikációs igazgatósága.

Erre az új technológiára azért lesz mind nagyobb szükség, mert egyre több eszköz kapcsolódik majd a hálózatokhoz, nemcsak mobiltelefonok, de például okosórák, diagnosztikai eszközök, háztartási okosgépek, különféle szenzorok.

Az eSIM mindössze hatszor öt milliméteres, kis méretű eszközökben is könnyen elfér, és a használatához elegendő a szerződés megkötése után az interneten keresztül letölteni a felhasználói SIM-profilt. Az új technológia elterjedése az ügyfelek számára nagyobb élményt hoz, mivel online rendelhetik meg és aktiválhatják mobil-előfizetésüket.

Az eSIM nélkülözhetetlen technológia lesz néhány éven belül, az eszközök számának növekedése logisztikailag lehetetlenné teszi, hogy ezeket az eszközöket fizikai SIM-mel a világ ki tudja szolgálni. A Telekom tapasztalatai szerint egyelőre a technológia iránt rajongók és a felső kategóriás eSIM-képes eszközöket használók tértek át erre a technológiára, és vannak olyan eszközök, amelyek már csak ezzel kapcsolhatók a hálózatra.

Az áttérés egy természetes technológiai evolúciós folyamat, amely várhatóan a következő két-három évben le fog lezajlani a magyar piacon is. Vannak olyan kutatások, amelyek szerint két éven belül az okostelefonok 80 százaléka már eSIM-képes lesz. Az arányok tekintetében még nagy a bizonytalanság, szakmai körökben az az általános vélekedés, hogy két-három éven belül már több eSIM-es felhasználó lesz, mint fizikai SIM-es – tájékoztatott a Telekom.

Magyarországon mintegy

100

ezer mobilkészüléken használnak már eSIM-et

A magyar piacon a Telenor és a Vodafone is tervezi az új technológia bevezetését. A Vodafone Magyarország tájékoztatása szerint a jelenleg elérhető eSIM-képes eszközök számának növekedésével összhangban a vállalat is elkezdte az eSIM-szolgáltatás bevezetésének feltérképezését.

A Telenor Magyarország még idén, a tervek szerint a negyedik negyedévben bevezeti az eSIM-et. Ezt azzal indokolja, hogy az elmúlt évek technológiai fejlődésének következtében a SIM-kártya az egyik legnagyobb méretű alkatrésszé vált az okoseszközökben, miközben a funkciója csekélynek mondható.

Egyre több gyártó gondolkozik eSIM-megoldásban, és ahogy ezek a termékek megjelennek és elterjednek, azaz valódi igény jelenik meg rájuk a piacon, mi is biztosítani kívánjuk ezt a megoldást

– válaszolta lapunk kérdésére a Telenor. A méretbeli előnyök mellett az eSIM olyan eszköznek is közvetlen mobilinternet-hozzáférést biztosíthat, amely nem rendelkezik SIM-foglalattal. Ennek előnye, hogy a hívások lebonyolítására, internet-hozzáféréshez például egy okosóra önmagában is képessé válik, így nem muszáj az online használatához magunkkal vinni a telefont is. Végül a környezetvédelmi szempontok is hangsúlyosak: nem kell legyártani, szállítani, raktározni, majd újrahasznosítani több százezer tonnányi műanyagból és fémből készült kártyát.