Miközben a hazai abrakfogyasztó ágazatok problémái kiemelkednek a mezőgazdasági szektorok közül, helyzetükre a nemzetközi piaci helyzet is rányomja bélyegét. Fórián Zoltán, az Erste Agrár Kompetencia Központ vezető agrárszakértője piaci körképében nem csak a gyorsuló ütemben csökkenő német hústermelés következményeire hívja fel a figyelmet, hanem megvizsgálja a kínai sertésszektor helyzetét is, valamint az USA árait is felvillantja.

A teljes cikk az Agrókép oldalán olvasható.