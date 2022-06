A sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetem (THE) fennhatósága alá tartozó Tokaj Wine Business Institute (TWBI) szeptemberben elindítja az egyéves borüzletimenedzser-képzését – írja közleményében az egyetem. A VG TOP 100 magyar bor című kiadványának zsűrijét is vezető Fiáth Attila nemzetközi borakadémikus irányításával létrejött posztgraduális iskola páratlanul rugalmas, ugyanakkor nemzetközileg is magas színvonalú tananyaggal várja a hallgatókat.

A szakmai értéket a dijoni székhelyű School of Wine & Spirits Business at Burgundy School of Business-szel (BSB) kötött együttműködés is garantálja.

A Tokaj Wine Business Institute a neves külföldi „Wine Business Institute” intézmények példájára alakult meg, oktatási és kutatási tevékenységet egyaránt végez. A TWBI megalapításával a Tokaj-hegyaljai borvidék újra elfoglalja regionális vezető szerepét a borszakmai képzés terén, és világszerte erősíti a hazai és regionális borszakemberek pozícióit. Az intézet szakmai partnerségre lépett a BSB-vel, de olyan hazai szakemberekre is támaszkodik, akik eddig is sikeresen képviselték a magyar borszakmát a nemzetközi porondon.

Fotó: Móricz-Sabján Simon/VG

„A TWBI megalapításával új minőséget teremtünk a magyar borszakmai képzésben, és felhelyezzük a Tokaj-Hegyalja Egyetemet a nemzetközi wine business képzés térképére, regionális vezető szerepet kialakítva – hűen Tokaj gazdag hagyományaihoz” – mondta Stumpf István, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke. „A borüzletimenedzser-képzés az első lépés a TWBI kínálatának kiteljesítése irányában. Hosszú távú terveink között szerepelnek további nemzetközi, borszakmai vezetőket célzó képzések, amelyeket szintén elismert nemzetközi partnerekkel tervezünk megvalósítani” – közölte Stumpf István.

A borüzletimenedzser-képzés abban is egyedülálló, hogy megismerteti hallgatóit a jelenlegi borászati, borgazdálkodási irányzatokkal, ezzel párhuzamosan olyan iparág-specifikus üzleti és közgazdasági ismeretekkel látja el őket, amelyekkel akár nemzetközi szinten is vezetőkké, úttörőkké válhatnak a borpiacon.

Az angol nyelvű posztgraduális képzés során a hallgatók Wine Business Manager diplomát szereznek.

A TWBI együttműködő partnereivel, a magyar gazdaság elkötelezett szereplőivel közösen támogatja a jövő borászait, ezért legsikeresebb hallgatóik akár teljes tandíjmentességet magában foglaló ösztöndíjakat is nyerhetnek.

„A borfogyasztás világszerte soha nem látott mértékűvé vált, és a növekedésnek koránt sincs még vége. Ugyanakkor a kínálat a keresletet meghaladó mértékben növekszik, és ebben a kiélezett versenyben szolid szakmai ismeretekre van szükség a sikeresség elérése és fenntartása érdekében. Tokaj maga a tradíció, ezt az évszázados hitelességet párosítjuk a Tokaj Wine Business Institute képzése során a modern közgazdaságtan alapvető ismereteivel, köztük a kreatív bormarketing, a hatékony értékesítési technikák és a digitális megoldások oktatásával” – nyilatkozta Fiáth Attila, a Tokaj Wine Business Institute igazgatója. Mint mondta, a borüzletimenedzser-képzést elsősorban gazdasági képzettséggel nem rendelkező fiatal borászoknak és borászati ismeretekkel nem rendelkező kereskedelmi szakembereknek ajánlják.

Közép-Európában egyedülálló ez a képzés, ennek megfelelően nemcsak Magyarországról, hanem a környező országokból is számítunk érdeklődőkre. A TWBI létrehozása ugródeszka a magyar és régiós borszakembereknek, hogy fenntartható és nemzetközileg értelmezhető piaci teljesítményt nyújthassanak

– mondta Fiáth Attila.

„Burgundia és Tokaj, az első pillantásra nagy különbségek valójában óriási közös halmazt adnak ki: a tradíciók iránti elkötelezettségre és a modern bortrendeknek felkarolásának szintézisére épít mindkét világhíres régió. Hiszünk benne, hogy a Dijonban bevált oktatási módszertannal a TWBI-n is hozzá tudunk járulni a régió versenyképességének javításához” – mondta Steve Charters (MW, PhD, HDR), a dijoni BSB Wine & Spirits tanszékének professzora.

A tavaly alakult Tokaj-Hegyalja Egyetem szőlész-borász képzése és a TWBI ősszel induló, nemzetközileg is egyedinek számító képzései Tokaj-Hegyalja megújulási folyamatának egyértelmű jelei. Tokaj páratlan brand a nemzetközi borszakmában, oktatási és kutatási tevékenységével a sárospataki intézmények küldetésüknek tekintik ennek az örökségnek az ápolását.