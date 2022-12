Az agrártámogatási rendszerben eddig is szerepet kaptak a mezőgazdasági generációs megújulást segítő intézkedéscsomagok, az új KAP stratégiai tervben pedig az agráriumban dolgozók nemzedékváltásának ösztönzése, valamint a fiatalok vidékről való elvándorlásának csökkentése még hangsúlyosabb lett. A tárca összefoglalójában emlékeztet, első lépéseként a jogszabályi környezet átalakításával egyszerűbbé tették a családi gazdaságok átadását.

Az agrárgazdaságok átadásáról szóló 2021-es törvény szerint finanszírozási lehetőséget biztosítanak azoknak a gazdaságátadóknak, akik elérték vagy az együttműködés befejezésének idejére elérik az öregségi nyugdíjkorhatárt. A támogatás kiterjed a gazdaság átadását, gazdálkodásának szabályos lezárását szolgáló tevékenység költségeire, továbbá az átmenetet támogató járadékszerű támogatási értékekre. Fontos, hogy a gazdaságot átadó, illetve átvevő a támogatási kérelem benyújtásakor fel tudja mutatni a gazdaságátadási szándéknyilatkozatot és az együttműködési projekttervet.

Ha a gazdaságot átvevő 50 évesnél fiatalabb, akkor szakirányú végzettséggel kell rendelkeznie. A tárca javasolja, hogy a felek gazdaságátadási szaktanácsadót vegyenek igénybe, vagy működjenek együtt a KAP Hálózat vidék- és térségfejlesztés-támogató egységével. A hatályos gazdaságátadási szerződést a támogatói döntést követően legfeljebb 2 éven belül meg kell kötniük a feleknek.

A gazdaságot átvevő akkor jogosult a támogatásra, ha 18 és 40 év közötti magánszemély, legfeljebb öt éve alapított mezőgazdasági üzemet vezet, illetve olyan vállalkozás, amelyik a mezőgazdaságot mint főtevékenységet öt évnél nem régebben végzi, tulajdonosa és vezető tisztségviselője ugyancsak 18 és 40 év közötti. A magánszemély átvevőnek, illetve a vállalkozás tulajdonosának és ügyvezetőjének államilag elismert mezőgazdasági szakismerettel kell rendelkeznie.

A gazdaságátadási szerződés megkötését követően a stratégiai terv szerint a Generációs megújulás gazdaságátvevő támogatással segítik a meghatározott feltételeknek megfelelő átvevőt, hogy fenn tudja tartani a gazdaság működőképességét, illetve növelhesse annak versenyképességét. A támogatás igénybevételéhez az 50 évesnél fiatalabb átvevőnek kötelező képzésen kell részt vennie, és az átvett gazdaságot legalább öt évig kell működtetnie. Ez idő alatt

a gazdaság üzemmérete nem csökkenhet az átadáskori alá.

Az átvevőnek a gazdaság átvételét követően élethivatásszerűen mezőgazdasági termelőként kell működnie. Fontos feltétel, hogy az átvett termőföldek földtulajdonjogának megszerzését követő öt éven belül azokat nem engedheti át másnak, más célra sem hasznosíthatja és eleget kell tennie a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott hasznosítási kötelezettségnek.

Az agrártárca kiemeli, hogy a generációs megújuláson felül fontos társadalmi cél a fiatalok vidékről való elvándorlásának mérséklése. Ezért segítik a fiatal mezőgazdasági termelők és az új mezőgazdasági termelők, valamint a vidéki induló vállalkozások tevékenységének megkezdését. Itt is feltétel a 18 és 40 év közötti életkor, és a támogatáshoz államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel is kell rendelkezniük a kedvezményezetteknek.

Az igénybe vehető támogatás vissza nem térítendő, egy összegű, maximális mértéke 40 ezer euró.

A támogatás érdekében vállalni szükséges, hogy a támogatási döntéstől számított legfeljebb 9 hónapon belül megkezdik az üzleti terv végrehajtását, és az abban vállalt kötelezettségeket legkésőbb a negyedik gazdálkodási év végére teljesítik. Azt is vállalniuk kell, hogy az üzleti tervben vállalt időszak elteltével, legkésőbb a támogatás negyedik lezárt gazdálkodási évében a mezőgazdasági tevékenységből elért jövedelme eléri legalább az előző évi kötelező bérminimum mértékét. A támogatás feltétele az is, hogy az igénylő a gazdaságát személyes közreműködéssel vezeti, évenként beszámolót nyújt be, szaktanácsadót is igénybe vesz, továbbá a meghatározott üzemméretet az ötödik év végéig fenntartja.