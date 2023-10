Baja van a HNT-nek a kötelező visszaváltási rendszerrel is Számos problémát azonosított a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) a januárban bevezetni tervezett kötelező visszaváltási rendszerrel (DRS) kapcsolatban. Mint kifejtették, egy egyszerű borospalack regisztrációjához legalább 25 adatot kell megadni, emellett pedig a Mohu és a három auditor részére három-három darab mintát kell küldeni, ami termékenként 12 palack. Valós példaként hozta fel a HNT, hogy egy éves szinten 300-féle terméket előállító pincészet minimum 7500 adatot rögzít fel regisztrációkor, árukként 12, vagyis összesen 3600 palackot küld be az audithoz. Mivel egy palack költsége kiszerelve, üresen elérheti a 250 forintot, csak a mintaszolgáltatás éves költsége ebben az esetben 900 ezer forint, ami évjáratonként ismétlődik. Problémaként veti fel a HNT, hogy minden terméket külön regisztrálni kell akkor is, ha ugyanolyan a csomagolása, csak a címkéje más, illetve ugyanazt a terméket újra kell regisztrálni, ha a csomagolása megváltozik. Nagy gondot jelent a borászoknak a forgalomba hozatali eljárás időtartama is, ami akár 60 nap is lehet, ez az egyéb folyamatokkal együtt akár négy hónapra is nyúlhat. A könnyű, gyümölcsös borokat öt-hat napon belül forgalomba kell hozni, ami sürgősségi eljárással megoldható lenne, de a regisztráció időigénye mellett a köztestület szerint ez az új rendszerben lehetetlenné válik.