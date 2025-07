Melyik ágazatban volt a legnagyobb béremelés? – Mutatjuk a számokat

A 2019-ben elindított ágazati bérreform, amelynek célja az orvosok elvándorlásának megállítása és az egészségügyi ellátórendszer megerősítése volt, mára kézzelfogható eredményeket hozott. Az orvosbérek emelése ütemezetten, több lépcsőben történt, az állami egészségügyben dolgozó orvosok számára jelentős anyagi javulást hozott. A statisztikai adatok szerint az orvosok átlagos bruttó keresete mára elérte vagy meghaladta a havi kétmillió forintot, míg ez 2019-ben még alig lépte túl a 700 ezer forintos szintet. 2024-ben a legmagasabb havi bruttó átlagkeresettel a szakorvosok rendelkeztek, amely megközelítette a 2,1 millió forintot – írja a KSH kiadványa.

Az orvosbérek minden ágazatnál magasabb emelkedést értek el 2024-ben / Fotó: Shutterstock (illusztráció)

A bérrendezés célja az volt, hogy felzárkóztassa az orvosok bérét a nyugat-európai ágazati bérekhez, emellett hozzájárult az állami és a magánszektor közötti különbségek kiegyenlítéséhez is, bár a magánpraxis továbbra is sokak számára vonzó lehetőség. Ahogy korábbi cikkünkben is írtuk, a béremelés a Magyar Orvosi Kamara javaslata alapján zajlott, három lépésben, a kamara által javasolt bérösszegekkel. A bérek rendezésének fontos előzménye a 2021. március 1-jétől életbe léptetett egészségügyi szolgálati jogviszony, amely szigorúan elválasztotta a magánellátást az államitól.

Növekvő orvosbérek, növekvő orvosi létszám

A jelentés szerint 2023-ban és 2024-ben egyaránt 3 százalékkal nőtt az orvosok száma az előző évekhez képest. Ennek eredményeképpen 2024-ben már 43 123 orvos szerepel a működési nyilvántartásban. Ez különösen fontos fejlemény, hiszen a magyar egészségügyi rendszer egyik évek óta fennálló problémája a humán erőforrás hiánya.

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete az egészségügyi foglalkozásúak körében / Forrás: KSH

Az orvosi pályán már több a nő

Érdekesség, hogy a legnagyobb arányú növekedés két korosztályban jelent meg:

a 35–39 éves orvosok száma 17,6 százalékkal,

míg a 70 év felettieké meglepő módon 32 százalékkal emelkedett.

Ez arra utal, hogy míg fiatal orvosok egy része pályán maradt vagy visszatért, addig sok nyugdíjhoz közelítő vagy már nyugdíjas orvos is folytatja a munkát – részben a kedvezőbb jövedelmi viszonyok miatt. Összességében az orvosi pályán dolgozók 58 százaléka nő, és a női orvosok száma minden korcsoportban meghaladta a férfiakét. Az elmúlt két év adatai szerint a 40–44, az 50–54, valamint a 60–64 éves korosztályban mérsékelt visszaesés figyelhető meg a dolgozó orvosok számában, míg a többi korcsoportban stagnálás vagy növekedés volt jellemző.