Megújulva várja a Hungaroring a hétvégi, 40. Magyar Nagydíjat, a Forma-1 vezére szerint hazánk példát mutat a világnak

Gyulay Zsolt, a Hungaroring Zrt. elnök-vezérigazgatója bízik abban, hogy a megújult létesítményekkel méltóképpen sikerül megünnepelni a Magyar Nagydíj 40., jubileumi futama mellett a Forma–1 75. szezonját is a közelgő versenyhétvégén. A Hungaroring környékén számos fejlesztést eszközöltek, megújult többek közt a paddock és a főlelátó is, ezek kapcsán Stefano Domenicali, a Formula One Group vezetője úgy fogalmazott: Magyarország példát mutat a világnak a munkálatokkal, amiért jár a gratuláció a promoternek és a kormányzatnak is.