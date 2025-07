Zelenszkij a bukás szélén: az utolsó pillanatokban dőlhet el Ukrajna korrupcióellenes intézményeinek sorsa

Július 31-én szavaz Ukrajna parlamentje arról a törvényjavaslatról, amely visszaállítaná a korrupcióellenes hivatalok függetlenségét. A voksolás kimenetele kétséges, miután a kormányzó Nép Szolgája párt saját erejéből nem tudja garantálni a minimálisan szükséges 226 szavazatot.

Ukrajna parlamentje versenyt fut az idővel, hogy visszavonja azt a törvényt, amely gyakorlatilag kiürítené a korrupcióellenes hivatalokat, ez pedig Zelenszkij fejébe kerülhet / Fotó: AFP

A jelenlegi törvényt, amely a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) jogköreit korlátozta, július 22-én fogadták el – főként szélsőséges, részben oroszbarát frakciók támogatásával. A döntés óriási belpolitikai felháborodást váltott ki és nemzetközi bírálatokkal is szembesült.

Nem csak a korrupcióellenes hivatalok jövője múlhat ezen

Zelenszkij elnök most igyekszik visszavonatni a törvényt, de a pártjában is akadnak, akik szerint korábban félrevezették őket, amikor megszavazták a korlátozást. Többen azt hitték, az elnök vagy nyugati partnerek is támogatták azt. Azóta több képviselő nyilvánosan bocsánatot kért.

A Nép Szolgája párt hivatalosan 231 mandátummal rendelkezik, de a hiányzások miatt jellemzően 200 alatti szavazatot tud mozgósítani. A párt így kénytelen kívülről támogatást keresni – akár korábbi oroszbarát frakciók tagjai között is, akik az elemzők szerint politikai alkuk révén hajlandók egyes törvényekre igent mondani.

A Kyiv Independent értesülései szerint a Batykivscsina frakció – Julija Timosenko vezetésével – elutasította az új elnöki törvényjavaslat támogatását, ahogy a július 22-i törvényt is ők segítették elfogadni. Az ellenzéki Holos és az Európai Szolidaritás viszont a visszavonás mellett van, de nem világos, hogy egységesen szavaznak-e.

A korrupcióellenes szervek függetlenségének visszaállítását sürgeti a parlament rendészeti bizottsága is, amely július 30-án egyhangúlag támogatta a javaslatot.

Ha a törvény nem megy át, újabb változat kerülhet napirendre – jelenleg hat alternatív javaslat is várakozik a parlament előtt.

A politikai elemzők szerint a tét nem csupán a jogállamiság: ha a törvényt nem sikerül visszavonni, Ukrajna nemzetközi támogatásokat kockáztat, miközben a társadalmi bizalom is mélypontra kerülhet. Egy kormányzópárti képviselő így fogalmazott: „A bizalmat nagyon könnyű elveszíteni – visszaszerezni szinte lehetetlen.”