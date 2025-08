Narkoterrorista rappert szankcionáltak az amerikaiak

A mexikói Cartel del Noreste, avagy korábbi, hírhedtté vált nevén a Los Zetas nevű drogkartell és annak tagjai ellen vezetett be szankciókat szerdán az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma.

A mexikói drogkartellek különösen erőszakosak / Fotó: Anadolu via AFP

Az intézkedések főként a kartell vezetőit érintik, de a szankciós listára került az El Makabelico néven ismert rapper is, mert az amerikai pénzügyminisztérium szankciós hatósága, az OFAC szerint pénzmosásban segítette a drogkartellt. Emellett a rapper streamingbevételeinek fele is azonnal a kartellhez került az amerikaiak szerint. El Makabelico egyébként viszonylag ismert,

a YouTube-on 2,8 millió követője van, de az Instagramon is összegyűjtött 1 millió, a TikTokon pedig 1,3 millió követőt.

Az amerikai hatóságok szerint a Cartel de Norestre a zenész koncertjeit és rendezvényeit használja pénzmosásra, míg a streamingbevételek alkalmasak a feketén, drogkereskedelemből, emberkereskedelemből és zsarolásból származó pénzek diverzifikálására.

Az erőszakos, az OFAC által narkoterroristának nevezett szervezet főként Mexikóban aktív, és számos különböző kábítószer csempészésével is foglalkozik, például fentanilt, metamfetamint, kokaint és marihuánát is szállítanak az Egyesült Államokba. A kartellt az Egyesült Államok korábban terrorszervezetté is nyilvánította.