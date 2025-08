Nem tudnak betelni az OpenAI-jal a befektetők, és ennek a cég dolgozói örülhetnek

Miután a Mark Zuckerberg vezette Meta óriási támadást indított a mesterséges intelligencia kutatók legjobbjainak megszerzése érdekében, a ChatGPT-t piacra dobó OpenAI a dolgozói részvények másodlagos értékesítésével tartaná meg a tehetségeket a vállalatnál, különösen, hogy a cég meglévő befektetői sem tudnak betelni a startup részvényeivel.

A mesterséges intelligencia startup ugyan nyereséget nem termel, de ez nem zavarja a befektetőket/Fotó: Shutterstock

Nincs az a pénz, amit ne adnának meg a mesterséges intelligencia startupért a befektetők

Az értékesítési körben a mesterséges intelligencia startup friss tőkét nem vonna be, ám a dolgozók a céget 500 milliárd dollárra értékelő árfolyamm mellett szabadulhatnak meg részesedésüktől, miközben iparági pletykákl szerint a ChatGPT-5 is érkezik hamarosan. Azonban a Sam Altman vezette vállalat így is számos kihívással néz szembe, és közben továbbra is zajlik a legutóbbi, Softbank vezette tőkeemelés is, mely 300 milliárd dollárra értékelte a céget.

A vállalatnak az eddigi non-profit struktúráról for-profit vállalkozássá kellene válnia a finanszírozási köt lezárásához, ám a cég szellemi tulajdonára jogosult Microsoft egyelőre ne támogatja a lépést.

A kérdés az, hogy a profilváltás után a Microsoftnak mekkora részesedés juthat a vállalatból, mely a for-profit szervezeti formára váltás ellenére messze va a nyereséges működéstől, noha a Financial Times írása szerint elérte az évi 12 milliárd dolláros – vagyis a havi 1 milliárd dolláros – bevételt, és év végére akár a 20 milliárd dolláros évesített bevételt is szeretné elérni.

A cég a Bloomberg összefoglalója szerint hamarosan elérheti a heti 700 millió aktív felhasználót, szemben a március végi 500 millióval. A dolgozói juttatási csomagok nem ismertek a cégnél, de még az 500 milliárd dolláros árfolyam mellett is sokak számára lehetnek vonzók a Meta által kínált 100 millió dollárt meghaladó fizetési csomagok, miközben a vállalat alapítói közül gyakorlatilag már csak Sam Altman van az OpenAI-nál.

A cég versenytársai közül mindeközben az Anthropic is jelentős összeg bevonását tervezi, míg a technológiai óriásvállalatok MI-kiadásaihoz képest szinte elenyésző a ChatGPT-fejlesztő rendelkezésére álló tőke.