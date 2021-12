Az új, esztergomi gyártású S-CROSS-t online sajtótájékoztatón mutatták be a világnak. Az összkerékhajtású (4WD) SUV értékesítése az év végén kezdődik Európában, de Latin-Amerika, Óceánia és Ázsia számára is forgalmazzák majd. Az autót 1,4 literes, közvetlen befecskendezéses turbómotorral és a 48 voltos SHVS hibrid rendszerrel szerelték fel. Az új Suzuki SUV utasterében 5 felnőtt is elfér, a 430 literes csomagtér pedig biztosítja az autó sokoldalú használhatóságát – olvasható a gyár közleményében. Az utazási élményt panoráma-napfénytető fokozza.

Merész, kifinomult, sokoldalú: az új S-CROSS szabadidő-autó mindezt egyszerre testesíti meg, méghozzá magas színvonalon

– jegyezte meg Shigeru Aoyama főmérnök a modell világpremierjén.

Fotó: Suzuki

Az eseményen a Suzuki további bejelentést is tett: az európai zöldtörekvésekkel összhangban 2022-ben tovább bővíti hibridkínálatát. Az új hibrid rendszer jövőre lesz elérhető Európában, először a Vitarában, később az év folyamán pedig az S-CROSS-ban.

A Suzuki új hibrid rendszere egy frissen fejlesztett belső égésű motor, egy elektromotor-generátor egység (MGU) és egy automata váltó (AGS) kombinációja. A rendszer az üzemanyag-fogyasztás csökkentése érdekében támogatja a hibrid és a tisztán elektromos hajtást is – utóbbi esetben a belső égésű motor tétlen marad.

Az új rendszer egyik figyelemre méltó jellemzője, hogy a motor-generátor a fokozatokat automatikusan kapcsoló- és a tengelykapcsolót működtető automata váltó kimeneti oldalára került. Ebben a konfigurációban a motor-generátor egység közvetlenül hajtja a tengelyt, és kapcsolás közben kitölti a nyomatékrést, biztosítva a sima fokozatváltást. A rendszer ráadásul lassításkor a mozgási energiát hatékonyan fogja be és alakítja villamos energiává a belső égésű motor leállítása és a tengelykapcsoló kioldása mellett. Mindez növeli az elektromos üzem hatótávolságát.

Vezetés közben két üzemmód, a Standard és az Eco között lehet választani. Standard üzemmódban a motor-generátor gyakrabban segít be a belső égésű motornak a lendületesebb vezetés érdekében, míg az Eco többször kapcsol tisztán elektromos hajtásra, növelve az üzemanyag-hatékonyságot.