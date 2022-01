A mindenben túlfújt gép alapjául a Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé szolgált a Brabusnál. A koncepció alapja a tuningolt V8-as biturbó motor, amely 4,5 liter hengerűrtartalmú, 900 lóerő leadására képes, a csúcsnyomatéka pedig 1250 newtonméter lenne, de korlátozták 1050 newtonméterre. Mindez bőven elég arra, hogy

a GLE masztodon 3,2 másodperc alatt gyorsuljon állóról 100 kilométeres óránkénti sebességre, és abba se hagyja a gyorsulást, amíg el nem éri a 330 kilométer per órás, elektronikusan korlátozott csúcssebességet.

Fotó: AM

Az alapot adó Merci-motor 4,0 literes, a furatát 84 milliméterre bővítették, megnövelve a lökettérfogatot. Kapott új főtengelyt is, ezáltal a lökethossz is nőtt, a hajtókarok természetesen kovácsoltak. Átépítették a szívóoldalt, nagyobb kapacitású turbókat szereltek fel, a töltőnyomás már 1,4 bar. A kipufogót is lecserélték, a katalizátorok is sportmodellek, alacsony áramlási ellenállással.

Az eszméletlen teljesítményű, 2,2 tonnás monstrum elég feltűnő jelenség a speciális Superior Gray fényezéssel, azonban a Brabus jelzi a külvilágnak, hogy itt nem egy bárki által megvehető kocsiról van szó, hanem egy közel 454 ezer eurós (körülbelül 163,5 millió forint) portékáról.

Elöl 295/30 ZR24-es, hátul pedig 355/25 ZR24-es gumik álltak szolgálatba, mindemellett új első koptatót, új hűtőmaszkot, kerékjárati íveket, küszöbidomokat és hátsó diffúzort is kapott, a lökhárítók légnyílásait pedig karbon légáramlás-javító elemekkel hangsúlyozták. A kocsi menetstabilitásán is javítottak, ehhez átírták az elektromos futóművezérlést.

Fotó: AM

Az utastérben újrakárpitozást végeztek, bőr, alcantara, fa és karbon költözött be nagy mennyiségben. A kárpitokon az érintőfelületeken a bőr steppelt és perforált, világos cérnával varrt, grafitszürke színű, ezt dobják fel a metálpiros kiegészítőkkel. Újraépítették a kormányt is, és a gyárin felül további komfortelektronikát zsúfoltak a kocsiba. A Brabus három év garanciát vállal a munkára, és kiemeli, hogy a kocsi megfelel minden környezetvédelmi normának, 11,5 literes átlagfogyasztást ígér (minimum 98-as benzinből), a szén-dioxid-kibocsátás pedig kilométerenként 284 gramm.