Új változatokkal bővül a Porsche Cayman kínálata, a GT4 RS verzió a sorozat utcai topmodellje, míg a GT4 RS Clubsport a gyári versenyautók sorát gyarapítja. Az előbbi típus azért is különleges, mert felért az erősebb 911-esek szintjére, a 4,0 literes, 500 lóerős blokkal és a rövidebb áttételezésű, 7 fokozatú PDK-váltóval az újdonság igazi élménybombának ígérkezik.

Fotó: Shutterstock

A hátsó oldalablakok helyére légbeömlők kerültek, emellett a hangszigetelés minimalizálásával és vékonyabb üvegek beépítésével is különbözik a kiindulási alaptól. Az új aerodinamikai csomag része a rögzített hátsó szárny és a 30 milliméterrel csökkentett hasmagasság is. Ami a versenyautót illeti, teljesen új lengéscsillapítókat fejlesztettek hozzá, a felfüggesztésben a hasmagasság, a kerékdőlés és az összetartás is gyorsan állítható, de ugyanez elmondható a stabilizátorokról is. A gép több eleménél nem szénszálat, hanem természetes szálakkal erősített műanyagot használnak.