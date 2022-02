A Volvo-tuningra specializálódott német cég máris elkészült a legújabb Volvo XC60-as átalakításával. Az eddigiektől eltérően nem csak lökhárítótoldat van a karosszériakészletben, az új légbeömlők méretét optikailag növelő betéteket is készítettek.

Fényezés nélkül 3399 euró az ár, a korábbi lökhárítókhoz passzoló készletért „csak” 2706 eurót kérnek.

Fotó: Shutterstock

De nemcsak ez az újdonság, hanem aktív, pillangószelepes kipufogót is kínálnak, amely az új lökhárítóban lévő, oldalanként két ovális csőben végződik, ezt további 3192 euróért adják. Ahogy eddig, úgy ezentúl is lehetőség van gázpedál- és motortuningra, van nagyobb teljesítményű első fék, sportrugó vagy éppen sportosabbra programozott légrugó is a Heico Sportiv szortimentjében, no és a legújabb Volvo XC60-hoz is kérhető a gyári 180 kilométer per órás végsebességlimit 230-ra emelése – ilyenkor az abroncsokat le kell cserélni V sebességindexűre (240 kilométer per óra).