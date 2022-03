A hetvenes években a Porsche vezérigazgatója, Ernst Fuhrmann szerint a 911-es napjai meg voltak számlálva, bezuhantak a típus eladásai. Majd jött az olajválság, és úgy érezte, hogy új járműre, egy luxusigényeket is kielégítő túraautóra van szüksége a cégnek. Azért döntöttek az orrmotor-hátsókerékhajtás mellett, mert akkoriban volt tele az észak-amerikai sajtó Ralph Nader Unsafe at Any Speed (Nem minden sebességnél biztonságos) című könyvével, amelyben a farmotoros Chevrolet Corvair hibáit taglalta.

Emiatt benne volt a pakliban, hogy betiltják a farmotoros autókat az Egyesült Államokban, ám ez végül nem következett be. Megvalósult viszont a márka első, V8-as motorral felszerelt túraautója,

a 928-as, amely egészen 1995-ig gyártásban maradt.

Fotó: Shutterstock

Ezt követően, 2002-ben érkezett az újabb V8-as Porsche: a Cayenne szabadidő-autó kapta meg a 4,5 literes szívó- és biturbóblokkot, amely 2009-ben a Panamera szedánba is bekerült, de már 4,8 literes lökettérfogattal. A 2013–2015 között kínált 918 Spyder plug-in hibrid hajtásában egy 4,6 literes V8-as szívómotor jutott szerephez.