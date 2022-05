Manapság ritkaságszámba mennek a klasszikus sportautók, ezért a műfaj kedvelői számára minden újdonság bemutatása örömünnep. A Supra feltámadását ugyan beárnyékolta a tény, hogy a BMW Z4-es műszaki alapjaira épül, a Toyota azonban becsülettel tervezte meg saját, zárt karosszériáját, sőt, némi finomhangolást is végzett a technikán, hogy a végeredményért bezsebelhesse a rajongók elismerését, akik sokkal jobban lelkesednek az önálló fejlesztésű GR Yarisért. Hogy egy szélesebb vevőkört érjenek el,

a 340 lóerős mellé 2020-ban felvették a kínálatba a BMW 2,0 literes, négyhengeres, 258 lóerős turbós benzinesét is.

Fotó: STEFLER BALÁSZ / AM

A 30i motor a Z4-esben csak a ZF 8 fokozatú automatikus váltójával párosítható, ezen nem változtattak az újdonság esetében sem, kézi váltóval továbbra is csak a bajor roadster alapváltozata készül, ez azonban hamarosan megváltozik (lásd keretes írásunkat).

Azért nem tétlenkedtek a mérnökök, a kisebb motor mellett is megőrizték az első és a hátsó tengely közötti ideális, 50:50 arányú súlyelosztást, sőt összesen 100 kilogrammal csökkentették a kupé tömegét.

Mindez papíron nem jelent előrelépést, a gyakorlatban azonban megváltozott a viselkedése! Mivel a motor az első tengelyhez képes hátrébb került, nemcsak a futóművet nyomja kisebb súly, hanem a tömegközéppont is eltolódott, ami élénkebb kormányreakciókat és a korábbinál is kiegyensúlyozottabb viselkedést garantál.

Fotó: STEFLER BALÁZS / AM

A gyors és precíz kormányműre nem lehet panasz, mégsem ezen keresztül, hanem a hátsó kerekek felől érkeznek a határozottabb visszajelzések, amelyek a vezető köré hajtogatott karosszériával együtt már kis tempónál is élménnyé teszik a Supra vezetését. Ehhez azonban meg kell nyomni a kissé túlméretezett Sport gombot, normál állásban ugyanis ásítósan komfortos GT-ként viselkedik. 1000-1500-at forog a motor, hangját sem hallani, a futómű kényelmesen rugózza ki az úthibákat, ilyenkor a 90 kilométer per óra is andalgásnak tűnik. Ha megváltoztatjuk a beállításokat, a motor azonnal életre kel, kiereszti a hangját, megmutatja, milyen szépen veszi a fordulatot, és kiderül, hogy hiába kezd el éppen ott kifulladni, ahol a hathengeres erőre kapna, pörgőssége harmonizál a belépőmodell kezességével.

Fotó: Jayson Fong / AM

A hátsókerék-hajtásból származó élményfaktor változatlan, és a 900 000 forintos Sport csomag megrendelése esetén a fékek teljesítménye is megegyezik az 5 195 000 forinttal drágább hathengeresével. A sportkormányon és -pedálokon kívül részlegesen önzáró differenciálművet és szabályozható lengéscsillapítást is tartalmazó csomagon felül a 315 000 forintos metálfényezés az egyetlen feláras tétel. A 18 580 000 forinttól konfigurálható négyhengeres Supra vásárlója már csak a gyári kiegészítők közül válogathat.

Tetszett

• karakteres külső

• vezethetőség

• komfortszint

Nem tetszett

• agresszív sávtartó

• motorhoz kötött felszereltség

Összegzés

A katalógust böngészve pusztán egy kedvezőbb árú belépőmodellnek tűnik a négyhengeres Supra, a megváltozott műszaki paraméterekből azonban egy önálló karakterű, virgonc és jól vezethető élményautó született. Aki nem ragaszkodik a hathengereshez, úgy spórolhat, hogy egy szerethető kétülésest visz haza!