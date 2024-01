A kínaiak ezt is megcsinálták, hihetetlenül olcsón dobtak piacra elektromos autót – milliókat vernek a Magyarországon kaphatókra A kínai Dongfeng által fejlesztett új típusú elektromos autó, a Nammi 01 EV ára 74 800 jüan, vagyis mai árfolyamon 3,64 millió forint, miközben a mindenféle extrákkal felszerelt típusért is csupán 104 800 jüant, azaz 5,1 millió forintot kell fizetni. Hiába azonban az olcsó előállítás, a távolság és az autószállító hajók hiánya miatt mégis drágák lehetnek ezek a járművek Európában, köztük Magyarországon is.