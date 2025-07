Nem lankad az opciós forradalom a tengerentúlon

Fél évtizede dübörög az opciós forradalom a Wall Streeten. Különösen forró az egynapos opciók piaca. Mutatja az 0DTE boom méreteit, hogy a Cboe adatai szerint a széles piacot leképező S&P 500 index egynapos opcióinak volumene hatszorosára nőtt 5 év alatt.

Tőzsdei szerencsejáték az egynapos opció / Fotó: Zumapress.com

Régen nem az okos pénz diktál

Az utóbbi években jócskán megváltozott az opciók szerepe. A múlt század hetvenes éveitől felívelő opciós kereskedés hosszú évtizedekig egy nagyon cizellált, zárt piac volt, ahol jellemzően a nagybefektetők magasan edukált munkatársai forogtak, s

elsősorban fedezetként kínálták az opciót.

Európában és hazánkban most is ez a trend. Az opciós piac kiváló lehetőséget nyújt a kockázatkezelésre, afféle biztosításként működik, hiszen a veszteség legfeljebb az opciós díj maga. Ezért alkalmas exportőr cégek devizakockázatának kezelésére, vagy részvénypiaci pozíciók ellenoldali biztosítására is. Ám Amerikában nagyot fordult a világ, a tengerentúlon az egyéni befektetők is felfedezték maguknak az opciót, pontosabban, mivel kettőn áll a vásár, az opciók kiírói is felfedezték maguknak a kisbefektetőket. Nos, most

a kicsik jellemzően spekulatív céllal nyitnak opciós pozíciókat.

Ennek mértékét jól jellemzi, hogy Amerikában a napi tőzsdei kereskedés mögöttes mozgatórugója már 80-90 százalékban az opciós kereskedés. Ráadásul a profik által kezelt okos pénz háttérbe szorult az amatőrök kezében forgó buta bankókhoz képest.

Hashtag lett az egynapos opció

Benjamin Edwards, a Las Vegas-i Nevadai Egyetem professzora úgy véli:

Az egynapos opció nem tőzsdei befektetés, hanem közönséges szerencsejáték.

A SpotGamma adatszolgáltató szerint a rövidebb lejáratú, azaz öt vagy kevesebb napon belül kifutó opciók négy éve még az összes opciópiaci aktivitás harmadát tették ki, míg most már több mint a felét. A legforróbb napon belüli opciók az 0DTE nevet kapták a parkettszlengben. A Hootsuite elemzőcég szerint óriási népszerűsége van a közösségi médiában a #0DTE hashtagnek.