BYD-gyár és főútbővítés Szegeden: ennyi pénzt lehet keresni az ezreket megmozgató projektben

Már közel az aszfaltozás, javában zajlanak a régió egyik legnagyobb infrastrukturális és ipari beruházásának munkálatai. Az 5-ös főút bővítése kulcsfontosságú a leendő szegedi BYD-gyár megközelíthetősége szempontjából, és a fejlesztés látványos tempóban halad. Eközben a kínai autóóriás rohamtempóban építi fel új gyáregységét, amely már most is számos munkalehetőséget kínál – méghozzá versenyképes napi bérezéssel – írta a Delmagyar.

Már az aszfaltozáshoz közelednek a munkák az 5-ös főúton, miközben a szegedi BYD-gyár folyamatosan bővül / Fotó: NurPhoto via AFP

Az 5-ös főút mentén márciusban megtörtént a növényzet ritkítása, majd a Móra Ferenc Múzeum régészei kezdtek feltárásba, mivel a négysávosra bővítendő szakasz egy ismert régészeti lelőhelyet is érint. Az ásatások során avar kori sírokat és vastárgyakat találtak.

A kutatások lezárulta után megkezdődhetett az útépítés érdemi része, amely most az aszfaltozás előkészítésénél tart.

A kivitelezés február 25-én indult, a projekt része az M43-as autópálya és az 5-ös főút csomópontjának átépítése is, beleértve új lehajtók, összekötő ágak és a majdani vasúti terminálhoz vezető út kialakítását.

A fejlesztés nemcsak a BYD-gyár kiszolgálását célozza, hanem a térség közlekedési infrastruktúráját is hosszú távon javítja.

Napi akár huszonkétezer forintot lehet keresni a szegedi BYD-gyárnál

Az üzem építése ezzel párhuzamosan zajlik, méghozzá elképesztő ütemben. Az elmúlt hónapokban látványos előrelépés történt, és a vállalat szinte folyamatosan keres új munkavállalókat. Egyes online toborzócsoportokban naponta jelennek meg hirdetések, különösen 18 és 25 év közötti fiatalok számára.

Napi 10 órás munkára 15–20 főt vesznek fel rendszeresen. A napi bér az elvégzett munkától függően 18 és 22 ezer forint között mozog: míg az általános segédmunka 18 ezer forintos napidíjat jelent, az autós segédmunkások már 22 ezer forintot kereshetnek naponta.

De a lehetőségek nem merülnek ki a fizikai munkánál. A BYD műszaki és szakmai területekre is keres szakembereket – mérnökök, fényezők, lakatosok, minőségellenőrök és karbantartók számára is nyitottak pozíciók. Ez jól mutatja, hogy az autógyár már az építés fázisában is komoly kapacitásokkal számol, és hosszú távra tervez a térségben.