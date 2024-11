Gumicsereárak: ennyibe kerülnek az új abroncsok

Amikor beköszönt a hideg idő, biztonságunk érdekében fontos a gumicsere. A téli autógumi megvásárlása sokaknak okoz fejtörést. Korábbi cikkünkben azt néztük meg, mennyibe kerül a gumicsere.

Akciós gumiabroncsot árulnak a nagyáruházak

A Tesco például legújabb akciós kiadványában Riken négy évszakos abroncsokat kínál 175/65 R14-es méretben, darabonként 21 990 forintért, Clubcarddal pedig 18 990 forintért. Az Auchan sem akart lemaradni, számos téli gumiabroncsra is 25 százalék kedvezményt adnak a Bizalomkártyával – írta a Pénzcentrum. De ugyanitt akciósak a Total motorolajok, és 90 forint per kilogrammos áron fagyállót is kaphatunk a többi, autósokat érintő kedvezmény mellett.

Körülbelül ennyi a csere

Az új gumik beszerzése 40 és 120 ezer forint között mozoghat. Érdemes több szerviz ajánlatát is összehasonlítani, hogy a legjobb ár-érték arányt találjuk meg.

Ahogy a legnépszerűbb szervizek és üzletek honlapján található árakat megnéztük, megállapítható, hogy az új téli gumik ára változó, márkától és típustól függően 30–100 ezer forint között mozoghat szettben, mely négy abroncsot tartalmaz.

A gumicsereárak így alakulnak

A gumiszerelésárak 2024-ben, a többi ilyen szolgáltatáshoz hasonlóan, a legtöbb helyen emelkedtek a gazdasági helyzet következtében.

A gumicsereárak 3000–9000 forint között mozognak 2024-ben Magyarországon.

A fenti összeg tartalmazza a centrírozás díját, és kerekenként értendő. Míg a személygépkocsi az alsóbb határértéket közelíti, addig a kisteherautók és az utcai terepjárók (SUV) a felső határértékhez közelítenek. A gumicsereárakat befolyásolja a felni típusa is. Lemezfelni esetén alacsonyabb a szerelési díj, mint alufelni esetén.

Ha túl drágának találjuk az újat, érdemes lehet akár szétnézni a használt autógumi piacon is, mert a használt téli abroncsok jelentősen olcsóbbak, mint az újak, de figyeljünk arra, hogy csak és kizárólag megbízható forrásból származzanak, ellenőrzött abroncsokat érdemes megvenni. Fontos, hogy az eladó igazolni tudja az abroncs eredetét és állapotát, hiszen a gumi biztonsága elsődleges.