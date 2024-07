Befoltozhatta a költségvetési lyukakat a védelmi hozzájárulással a kormány

Felemás a magyar gazdaság első féléves teljesítménye, a növekedés helyreállása pedig továbbra is törékeny – többek között erről beszélt a Világgazdaság makrogazdasági podcastsorozata, a Bruttó legújabb adásában Nagy János, az Erste Bank makrogazdasági elemzője, aki szerint a hétfőn bejelentett intézkedésekkel, így a bankokra is kirótt védelmi hozzájárulással vélhetően sikerült a költségvetés helyzetét rendezni. Elhangzott az is, hogy növekedés szempontjából vannak kihívások, a gyenge külső kereslet és a strukturális problémák mellett itt az ideje felkészülni, hogy jó ideig nem látjuk öt százalék alatt a hazai kamatokat.

A podcast vendége: Nagy János , az Erste Bank makrogazdasági elemzője